Kórházi fosztogató Kalocsán: alvó betegeket lopott meg

Vádat emelt a Kalocsai Járási Ügyészség egy dunaújvárosi férfival szemben, aki januárban egy este a kalocsai Szent Kereszt Kórházban több alvó betegtől mobiltelefont, karórát és pénzt lopott el.

A dunaújvárosi férfi január 21-én este érkezett Kalocsára, és látogatás céljából a Szent Kereszt Kórházba ment. Megtudta, hogy a hozzátartozója nem ott fekszik, mégsem távozott, hanem besurrant a belgyógyászat egyik kórtermébe. Egy gyógyszerek miatt már mélyen alvó idős férfi ágyához ment, és a szekrényéről ellopta 5 ezer forint értékű mobiltelefonját töltővel. Majd ugyanebben a szobában egy másik férfibeteg ágya mellől szintén telefont és pénztárcát emelt el, amikor az alvó beteg felriadt és rászólt. Ekkor a fosztogató kiszaladt a kórteremből. A sértett csak ezután észlelte, hogy a dolgai eltűntek – mondta el dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a megyei főügyészség helyettes szóvivője.

A dunaújvárosi férfi nem sokkal később a sebészeti osztály egyik kórtermébe is bement és egy szintén alvó beteg karóráját lopta el. Idős áldozata arra ébredt fel, hogy a vádlott az ágya melletti szekrényen könyököl és az egyik kezében a táskája, másikban a karórája van. Volt annyi lélekjelenléte, hogy a táskáját kikapta a vádlott kezéből, ám a fosztogató a karórával kiszaladt a kórteremből.

Röviddel ezután a rendőrök a buszpályaudvaron igazoltatták, és megtalálták nála a lopott telefonokat, pénztárcát és karórát is. A férfit egyébként két nappal korábban lopás miatt egy másik ügyben is gyanúsítottként hallgatták ki.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfit három rendbeli kifosztás bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Ügyében a Kalocsai Járásbíróság fog dönteni.