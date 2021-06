Bács-Kiskun megyében is komoly károkat okozott a vihar.

Villanyvezetékekre, épületekre, utakra dőlt fák, villámcsapástól kidőlt kémények, kilyukadt tetők jelzik a vihar útját az ország főként déli-délnyugati részén, különösen a Balaton környékén, Somogy, Veszprém és Zala megyékben – közölte a katasztrófavédelem. A legtöbb bejelentés a térségből eddig Ságvárról érkezett, ahol a Sport utcában tarolt a vihar, több helyen fák dőltek ki, villanyvezetékre, az útra és háztetőkre. Hasonlóan jártak a város Újtelep és Jókai utcai részén is, ahonnan számos helyről kérték a tűzoltók segítségét az útra dőlt fák, leszakadt villanyvezetékek miatt. Ságvár és Siófok között több helyen fák dőltek a 65-ös főútra, és hasonló akadályok vannak a Ságvárt és Ádándot összekötő úton is. Makónál a 43-as főúton akadtak gondok az útra dőlt fákkal, a 7-es főúton, Balatonkeresztúrnál is emiatt kérték a tűzoltók segítségét, míg Keszthelyen kandeláber dőlt ki a viharban a Gagarin utcában. Csombárdon a jég verte el egy Kossuth utcai ház tetejét, Bábonyban nagyfeszültségű vezetéket döntött ki a vihar a Dózsa György utcában. Szentgotthárdon a posta tűzjelzője riasztott be a hatalmas esőzés utáni beázáskor, Balatonfenyvesen pedig két fa dőlt ki egy gyermektáborban, szerencsére sérülés nem lett az esetből. Hetesen, a Vikár Béla utcában a jég rongálta meg a tetőt, Fonón, a Petőfi utcában pedig egy melléképületre dőlt egy fa. Siójuton a felhőszakadásban harminc centi magasan állt a víz egy Kossuth utcai házban. Nagykanizsán, a Berzsenyi Dániel utcában két fa is villanyoszlopra dőlt, a sávolyi vasútállomás közelében pedig villámcsapástól gyulladt meg az erdő. Madarason egy házba csapott a villám, de szerencsére nem okozott nagyobb kárt.

Borítóképünk illusztráció.