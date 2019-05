Kihajtott a Renault az Audi elé Halason (galéria)

Összeütközött két személyautó péntek délelőtt Kiskunhalason, a Nagy Szeder és a Monszpart László utca kereszteződésében. Mindkét autó vezetőjét a mentők kórházba szállították kivizsgálásra.

A baleset a mentőállomástól egy saroknyira a kórháztól néhány száz méterre történt a Semmelweis téren, amikor a kereszteződésben a Renault gépkocsit vezető idős hölgy figyelmetlenül hajtott be a kereszteződésbe, egyenesen a tőle balról érkező, szabályosan közlekedő Audi elé.

Az Audi oldalról nekicsattant a Renault jobb elejének, mindkét jármű összetört. A balesetben az Audi vezetője megsérült, a vállát fájlalta, egy a kórház felől érkező koraszülött mentőautó érkezett elsőként a helyszínre, a mentőautó személyzete kezdte el a sérült férfi vizsgálatát. Alig néhány perccel később a helyi mentős kollégák is megérkeztek, akik átvették a sérült ellátását. A mentők bevitték a közeli kórházba a sérültet és a Renault idős vezetőjét is, aki ugyan nem fájlalta semmijét, de az erős ütés miatt indokolt volt az ő kivizsgálása is.

A helyszínelés idejére félpályán lezárták a kereszteződésben a forgalmat, a baleset előtt, a kocsisorban várakozó, a napi edzésükről visszaérkező civil ruhás készenléti rendőrök irányították a forgalmat. A balesetet információink szerint rögzítette a kereszteződésben lévő köztéri kamera is, a baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészete vizsgálja.