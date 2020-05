Kiengedték az előzetesből az Alföld Áruházban lövöldöző férfit

Az előzetes letartóztatást bűnügyi felügyeletre változtatta csütörtökön a Kecskeméti Törvényszék Á. János esetében. A férfi tavaly vadászpuskával akarta lelőni korábbi élettársát az Alföld Áruházban, mostantól szabadlábon védekezhet, viszont a várost nem hagyhatja el, és hetente kell jelentkeznie a rendőrségen.

A most 76 éves Á. János és a nála 34 évvel fiatalabb nő, Zsuzsanna több mint húsz évig éltek élettársi kapcsolatban, egy közös gyermekük is született. Az ügyben készült vádirat szerint a férfi nem tűrte az ellentmondást, erősen korlátozta a nőt, lelkileg és fizikailag is bántalmazta, emiatt megromlott a kapcsolatuk, Zsuzsanna tavaly áprilisban el is költözött. A férfi azonban nem tudott belenyugodni a szakításba, zaklatni kezdte volt élettársát, több mint háromszázszor felhívta, naponta bement a nő munkahelyére, az Alföld Áruházban lévő bioboltba, és trágár szavakkal szidalmazta exét. Zsuzsanna emiatt biztonsági őröket is fogadott.

Miután a nőnek új barátja lett, Á. János elhatározta, hogy a boltjában megöli volt élettársát, az ügyészség szerint előre kitervelt mindent. Tavaly július 24-én délután 4 óra után pár perccel egy lefűrészelt csövű, megtöltött sörétes vadászpuskát vitt magával papír táskába rejtve az áruházba. A bioboltnál távozásra szólította fel a biztonsági őrt, a fegyvert pedig a volt élettársára irányította és közölte vele, hogy megöli. A gyilkosságot a biztonsági őr akadályozta meg, aki elkapta a vádlott fegyverének csövét és földre vitte a támadót. A dulakodás során a puska egyszer elsült, a lövedékek az üzlethelyiség egyik polcába csapódtak, személyi sérülést nem okoztak. Végül az őrnek sikerült a fegyvert kicsavarnia a vádlott kezéből, majd lenyomva tartotta a támadót a rendőrök kiérkezéséig.

Á. János azóta előzetes letartóztatásban volt, a megyei főügyészség a minősített emberölés kísérlete mellett zaklatás bűntettével is vádolja. Csütörtökön tartott az ügyében előkészítő ülést a Kecskeméti Törvényszéken dr. Fodor Endre bíró. Minderről Zsuzsannától értesültünk, aki pénteken kereste meg szerkesztőségünket, és elkeseredetten számolt be arról, hogy az ülés után volt élettársa szabadon távozhatott, lekerült róla a bilincs, megszüntették előzetes letartóztatását.

Ezt kérdésünkre dr. Sárközy Szabolcs, a törvényszék sajtószóvivője is megerősítette. Tőle megtudtuk: a vádlott nem tett vallomást, ügyében tárgyalást tűzött ki a bíró, azaz meg fogják hallgatni a tanúkat és szakértőket, részletes bizonyítási eljárás lesz.

– A bíróság a vádlott idős korára és egészségi állapotára, betegségére figyelemmel nem tartotta indokoltnak az előzetes letartóztatás további fenntartását, ezért enyhébb kényszerintézkedést alkalmazott, és bűnügyi felügyeletet rendelt el. A vádlott nem hagyhatja el Kecskemétet és hetente kell jelentkeznie a rendőrségen – mondta a szóvivő, akitől megtudtuk azt is, hogy a férfi nem kap nyomkövetőt.

Dr. Sárközy Szabolcs hozzátette: az előzetes megszüntetésénél az is indok volt, hogy maga a sértett is kijelentette írásban, hogy nem tart a vádlottól. A megyei főügyészség fellebbezett a döntés ellen, a letartóztatás meghosszabbítását indítványozva, de erről várhatóan csak egy-két hét múlva dönt a Szegedi Ítélőtábla. Úgy tudjuk, a vádlottnak egyébként ízületi problémája van, a válla fáj, és információink szerint milliós összegű kártérítést fizetett volt élettársának.

– Ez katasztrófa, ilyen a világon nincs! Alig bírtam tőle megvédeni magam, és most kezdhetem elölről az egészet! Nem tudom, ezt hogy gondolják, hiszen bármikor összefuthatok vele Kecskeméten. Mi a garancia, hogy nem fogja újra megpróbálni? Hiszen nincs semmi vesztenivalója – mondta időnként könnyeivel küszködve Zsuzsanna, akit mélységesen felháborított a bírósági döntés volt párja szabadon engedéséről, és azonnal el is hagyta Kecskemétet; igaz, utána pár órával visszatért, mert nem akar menekülni Á. János elől.

A nő elismerte, hogy ügyvédei tanácsára valóban benyújtott a törvényszékre egy beadványt, abban leírta, hogy nem fél a vádlottól és megbocsátott az életére törő férfinak.

– Azért, mert ő a lányom apja, együtt voltunk 23 évig, meg mert emberek vagyunk. És hogy kapjon két-három évvel kevesebbet, ne legyen olyan súlyos a büntetése – indokolt Zsuzsanna. Azt viszont nem gondolta, hogy exe távozhat a bv.-intézetből, ő ezt nem akarta, szerinte nem jogszerű a bíróság döntése, és most azt fontolgatja, hogy visszavonja a beadványt.

