Kidőlt fák és elöntött pincék miatt riasztották a tűzoltókat megyénkben

Sok munkát adott a tűzoltóknak Bács-Kiskun megyében is a szombaton este érkezett zivatarrendszer.

Baján, a Bem József utcában egy nagy méretű fa járdára dőlt, a város hivatásos tűzoltói láncfűrésszel távolították el. Kalocsán, egy Király Ilus utcai pincében másfél méter magasan állt a víz, a kalocsai hivatásos tűzoltókat riasztották. Dunavecsén, az Alkotmány utcában is pincét öntött el az esővíz, a helyi önkéntes tűzoltók avatkoztak be. Solton és Dunapatajon több helyen is elöntött pincék miatt kérték a tűzoltók segítségét – írja a katasztrófavédelem.

„Heves viharok alakultak ki, helyenként felhőszakadással, kiadós mennyiségű, akár 30-50 mm-t meghaladó csapadékkal és jéggel, viharos széllökésekkel” – olvasható a viharrendszerről az Időkép beszámolója, mely hozzáteszi: „Dunaújvárosban és Tökölön 86, Kalocsán 74 km/órás kifutószéllel csapott le a vihar.”

Kecskemétre is hatalmas felhőszakadással érkezett meg szombat éjjel a zivatarrendszer. A Múzeumok éjszakája és a IV. Barackpálinka és Borfesztivál látogatóit ugyan nem érte váratlanul az égi áldás, sokan mégis a város fedett részein kerestek menedéket, így például a piac kültéri fedett részén.