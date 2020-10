Kevesebb a bűncselekmény, egyre biztonságosabb Kalocsa

Biztonságosabb a város, mint tíz éve, derült ki Mayer József rendőrkapitány évértékelőjéből a kalocsai képviselő-testület ülésén.

Egy évtized távlatait nézve nagymértékben javult Kalocsa közbiztonsága, mutatott rá évértékelő beszámolójában Mayer József kapitányságvezető a városházán, kedden. Az ezredes az önkormányzati képviselőknek tartott előadásában azt mondta, hogy 2018-hoz képest nem hozott jelentős változást a 2019-es esztendő, de az előtte lévő ötéves időszakban kevesebb mint felére (564-ről 230-ra) zuhant a regisztrált bűncselekmények száma.

Ha a 2010 óta eltelt időszak eredményeit összesítjük, akkor a mutató visszaesése még látványosabb: 672 helyett tavaly „már csak” 227, leggyakrabban vagyon elleni bűncselekmény történt. Ezek a számok nem a teljes illetékességi területre, hanem csak Kalocsára értendők.

A rendőrkapitány három év után értékelte újra nyilvánosan Kalocsa közbiztonságát. A beszámolóban elhangzott: a város „bűnügyi szempontból továbbra sem tekinthető veszélyeztetett településnek”, ugyanakkor a rendőrség „kiemelt feladatának tekinti az elért eredmény szinten tartását, jövőbeni esetleges csökkentését”. Mayer elmondta: bár javult a közbiztonság az elmúlt években, kiemelt bűncselekményből valamelyest többet (a 2018-as 125 helyett 130-at) regisztráltak tavaly. Az emelkedést a testi sértések enyhe (7-ről 9-re), illetve a lopások számának szembetűnő (90-ről 106-ra) növekedése okozta, igaz, közben stagnált a súlyos testi sértések és a garázdaságok száma. Ami javította a statisztikát, az a rongálások visszaesése, és a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények eltűnése – pontosabban: ilyen ügyben egyáltalán nem került sor bűnügyi intézkedésre 2019-ben, igaz, „új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos szabálysértés” miatt pénzbírságot például szabtak ki. Pozitív fejlemény még: a vizsgált időszakban befejezett emberölés nem történt.

Mayer József részletesen kielemezte a nyomozások eredményességét is; e szerint a Kalocsai Rendőrkapitányság még úgy is javítja a megyei átlagot (69,6 százalék), hogy ez a mutatója a 2018-as 78,2 százalékról 71,9 százalékra esett vissza. Külön fejezetet érdemelt az előadásban a közlekedésbiztonság, ami ha csak kismértékben is, de romlott.

A rendőrkapitány által nyilvánosságra hozott adatok alapján 2019-ben 79 személysérüléssel járó baleset történt, ami 6,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Emelkedett a halálos kimenetelű ütközések száma is: kettőről hatra, de ez még így is sokkal kevesebb, mint a negatív rekordot hozó 2005-ös évben, amikor 15-en haltak meg a kalocsai régió útjain. Érdemes megjegyezni, hogy a rendőrség külön statisztikában vezeti a városon áthaladó 51-es főút baleseteit: csak ezen a nyomvonalon, a város területén, senki sem esett áldozatul közlekedési balesetnek, melyből egyébként 21 történt 2019-ben.

Az ezredes elárulta a legfontosabb számokat a szabálysértési eljárások kapcsán is: az igazgatásrendészeti osztály 176 kalocsai lakossal szemben intézkedett, és végül 98 személyt büntetett meg, összesen 4,8 millió, vagyis átlagosan 49 ezer forintra. A leggyakrabban, 152-szer kisebb közúti vétségek miatt került sor pénzbüntetésre, de elég magas volt az érvénytelen hatósági engedéllyel (42) és engedély nélküli járművezetéssel (52) összefüggésben történt közlekedési szabálysértések száma is.