Kétezer négyzetméteren volt kisebb tűz a Nyíri-erdőben

Két tűzoltóautó vonult ki péntek este a kecskeméti Nyíri-erdőhöz, először a Vackor Várhoz, de nem ott volt a tűz.

Péntek este 7 óra után tűzoltók száguldottak keresztül Hetényegyházán. Hívtuk a Megyei Katasztrófavédelmi-főigazgatóság sajtóügyeletét, ahol megtudtuk: valaki füstöt vett észre a Nyíri-erdő felől, és szerencsére hívta is a lánglovagokat. Mi is elindultunk, és bár a füstöt nem láttuk, a tűzoltókat megpillantottuk a lovaspálya mellett, az erdő szélénél. Pontos információik nekik se voltak arról, hol csaptak fel a lángok. Innentől követtük őket, egészen a Vackor Vár bejáratáig, ám itt a két tűzoltóautó megfordult, és elindult vissza Hetényegyháza irányába. Velük tartottunk, egészen addig, amíg a Huszka Lajos utca végénél be nem kanyarodtak az erdőbe, ahol a portól már alig lehetett látni. A füst a lovaspályától még halványan látszódott.

Mint megtudtuk, a tűz helyszíne közel volt a Vackor Vár erdei iskolához. A sajtóügyeletes elmondta, körülbelül 2 ezer négyzetméteren gallyak égtek, amelyek az itt kivágott erdőrészletből maradtak vissza. Ezt gyújthatta meg valaki, de nem ellenőrzött keretek között. Azt egyelőre még nem tudni, hanyagságról vagy szándékos gyújtogatásról lehetett szó. A tüzet az általunk látott egy fecskendővel oltották el (a másik tűzoltóautó vízszállító volt), bár 8 óra tájban még egy tűzoltóautót láttunk kifelé tartani Hetényegyházán.