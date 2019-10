Két zárral is rögzítette kerékpárját, mégis ellopták

A kecskeméti nyomozók két helybélit gyanúsítanak megalapozottan a bűncselekmény elkövetésével. Egyikőjük számlájára további két lopás is írható.

Egy kecskeméti férfi tett bejelentést a rendőrségen 2019. szeptember 30-án délelőtt, mivel ismeretlen tettes ellopta a biciklijét. A sértett előző este az egyik megyeszékhelyi áruház kerékpártárolójánál zárta le a kétkerekűt, azonban az reggel már nem találta. A bicikli két zárral is rögzítve volt, de ez sem tartotta vissza az tolvajt. Mindkét zárat elvágta, így tudta eltulajdonítani a közlekedési eszközt.

A kecskeméti nyomozók néhány nap alatt beazonosították a feltételezett elkövetőt, K. Tibort. A 24 éves férfi kecskeméti lakóhelyét átkutatták az egyenruhások, és ennek eredményeként összesen három lopott kerékpárt találtak. A rendőrök három rendbeli lopás vétség elkövetésével gyanúsítják megalapozottan a fiatalt, aki kihallgatása során beismerő vallomást tett.

A nyomozás során kiderült az is, hogy az egyik lopás alkalmával egy fiatalkorú társa is volt a tettesnek. A 16 éves fiút is gyanúsítottként hallgatták ki. Az eljárás során jelenleg mindketten szabadlábon védekezhetnek.