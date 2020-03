Két hét alatt tizenegyszer lopott egy halasi tolvaj

Társasházak lépcsőházaiból és garázsaiból kerékpárokat és kéziszerszámokat lopott el egy kiskunhalasi férfi, aki korábbi börtönbüntetéséből kedvezménnyel szabadult. Most vádat emeltek ellene.

Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta: a munkahellyel, állandó jövedelemmel nem rendelkező kiskunhalasi férfi fél évvel azután, hogy szabadlábra került, újra a bűn útjára lépett. A vád szerint tavaly november 4. és november 21. között garázsajtókat felfeszítve kéziszerszámokat, élelmiszert, szeszesitalt, bőröndöt, karórát, készpénzt lopott el (négy esetben üres kézzel távozott).

Társasházi lépcsőházakba bejutva pedig folyosón tárolt kerékpárokat kötött el. A sértettek káruk megtérítése érdekében a nyomozás során polgári jogi igényt jelentettek be. A férfi vesztét végül az okozta, hogy november 21-én egy élelmiszerbolt ajtajánál egy vevő kiejtette a zsebéből a pénztárcáját, a vádlott ezt észrevette és a tárcát a zsebébe rejtette, de más vásárlók látták az egészet, és feltartóztatták a tolvajt.

A férfi 2019 augusztusában marihuanát szerzett, amit el is fogyasztott, ezért emiatt is felelnie kell. Az ügyészség a különös visszaesőnek minősülő férfit tizenegy rendbeli lopással – amelyből négy kísérlet maradt -, valamint kábítószer birtoklással vádolja, és ezért vele szemben a letöltendő börtönbüntetés kiszabása mellett azt is indítványozza, hogy a korábbi büntetése hátra lévő részének végrehajtását is rendelje el a bíróság. A letartóztatásban lévő férfi ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.