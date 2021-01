Kendert termesztettek a hajósi pincében a kiskunmajsai férfiak

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mint, ahogy azt már korábban megírtuk, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság munkatársai – a főkapitányság Közterületi Támogató Alosztály rendőreinek közreműködésével – összehangolt akció során január 20-án őrizetbe vettek két kiskunmajsai férfit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. A rendőrségi akció előzményeiről és részleteiről is beszámoltak tegnap a majsai rendőrőrsön.

– A kiskunmajsai rendőrőrsön kiemelt figyelmet fordítunk a helyi kábítószerhelyzetre, mind a megelőzés, mind a bűnüldözés terén. Az elmúlt időszakban több sikeres felderítést hajtottunk végre, különböző társszervek közreműködésével. Jó pár terjesztő jelenleg is előzetes letartóztatásban van, illetve már a végrehajtandó szabadságvesztését is tölti – mondta el G. Kovács Gábor rendőr alezredes, a helyi rendőrőrs parancsnoka.

A múlt keddi akcióról megtudtuk, hogy több helyen is házkutatást tartottak két városban, mely során újabb terjesztők kerültek rendőrkézre, valamint tanúként drog­fogyasztókat is kihallgattak.

– A legutóbbi akcióban már nemcsak új pszichoaktív anyagot, hanem kábítószert is találtunk. Múlt kedden kora délután Kiskunmajsán és Hajóson tartottunk házkutatásokat. Utóbbi helyszínen, a Pincefaluban két pincét is átkutattunk és az egyikben 90 tő kendernövényt és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltunk le – számolt be Juhász Gábor százados, bűnügyi alosztályvezető.

A gyanúsítottak múlt év novembere óta termesztették a kendert a borospincében, amit az egyik férfi élettársa vásárolt meg. Mint kiderült: a nő tudta, hogy mire használják a pincét, és a közös lakásuk egyik szobájában csíráztatták a növényeket.

A két férfi előzetes letartóztatását indítványozták, míg a nő ellen szintén büntetőeljárás indult kábítószer-kereskedelem miatt, de ő jelenleg szabadlábon védekezhet.

– Ez az eset is mutatja, a kábítószer és az új pszichoaktív anyagok továbbra is jelen vannak az országban, de minden rendőri szerv azon dolgozik, hogy mindezt visszaszorítsa. Majsán továbbra is kiemelt feladatként kezeljük mindezt és a jövőben is várhatóak hasonló akcióink – tette hozzá G. Kovács Gábor.