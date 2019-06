Kecskeméten folytatódott a Police Coffee

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által – a civil szféra támogatásával, közreműködésével – Police Coffee néven indított országos bűnmegelőzési programnak Kecskemét biztosított helyszínt.

A május 29-én kezdődött rendezvénysorozat harmadik napján, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály három szakelőadója – Madari Róbert c. r. alezredes, Liptai Linda c. r. őrnagy és Pestiné Zélity Brigitta c. r. őrnagy – a Mobil Bűnmegelőzési Centrummal a Kecskeméti Piaccsarnok parkolójában jelentek meg.

A szakemberek nemcsak kötetlenül beszélgettek a lakosokkal egy csésze kávé mellett, hanem különböző bűnmegelőzési témákban is tájékoztatást adtak és válaszoltak a kérdésekre. Szó esett a vagyonvédelemről, de állampolgárokat leginkább foglalkoztató bűnmegelőzési kérdésekről, az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeiről – számolt be a police.hu.

A bűnmegelőzési szakemberek hasznos, aktuális tanácsokkal is szolgáltak a lakosságnak: