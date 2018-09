Jogerős: 14 évre ítélték az 1999-es kecskeméti gyilkosság elkövetőjét

Jogerősen tizennégy év fegyházra ítélte csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla Z. Jánost, aki 1999-ben elcsalt a műkertvárosi kiserdőbe, majd itt megerőszakolt, megfojtott és kifosztott egy kecskeméti cukrászdában pultosként dolgozó fiatal nőt.

A táblabíróság ezzel helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék elsőfokú ítéletét. A másodfokon eljáró büntetőtanács szerint a törvényszék tavaly novemberben törvényes és arányos büntetés szabott ki, és még a tett elkövetésétől eltelt hosszú idő, mint enyhítő körülmény sem indokolta, hogy ezt a büntetést csökkentse a táblabíróság.

A 19 évvel ezelőtti emberölés ügyében 2016-ban értek el áttörést a nyomozók. Egy budapesti rablás miatt ugyanis DNS-vizsgálatot végeztek az elkövetéssel gyanúsított, most 42 éves Z. Jánosnál, és ez a minta kapcsolódott a műkertvárosi kiserdőben rögzített egyik nyomhoz. Ezen az elhagyatott területen találták meg a korábban a Liberté kávéházban működő Fodor cukrászdában pultosként dolgozó kiskunfélegyházi M. Beáta holttestét. A 31 éves nőt csaknem teljesen lemeztelenítették, szétszaggatott bugyija az egyik faágon volt, táskája, iratai eltűntek. Hamar kiderült, hogy szexuális indíttatású gyilkosság áldozata lett: megerőszakolták, megfojtották és kifosztották.

A rendőrök nagy erőkkel kezdték meg a tettes felkutatását, alapos helyszíni szemlét hajtottak végre, ekkor került a bizonyítékok közé a kulcsfontosságúnak tűnő biológiai anyagmaradvány is. Feltérképezték a sértett kapcsolatrendszerét, több száz tanút hallgattak ki, de nem jutottak eredményre. Z. János sem akkor, sem később sem került a rendőrség látókörébe a gyilkossággal összefüggésben, dacára annak, hogy a bűncselekmény idején Kiskunfélegyházán és Kecskeméten is megfordult. Mint kiderült, nem szeretett dolgozni, főként csalásokból, lopásokból tartotta fenn magát. Álnevet használva sorra csapta be a társkereső oldalakon megismert, nálánál általában idősebb nőket. Több prostituálttal is kapcsolatba került, akik a műkerti kiserdőben dolgoztak. A rendőrség szerint Z. János mindenkit kihasznált, aki bizalommal volt felé. Ha valahol kitelt a becsülete, továbbállt, és újabb áldozatot fűzött be. ’99 szeptemberében éppen nem volt pénze, a kecskeméti pályaudvaron aludt. Szeptember 15-én este innen csalta el a Félegyháza és Kecskemét között vonattal közlekedő M. Beátát, akivel egyébként ismerték egymást. Az ügyészség állította: a nőt azért ölte meg Z. János, hogy az erőszakos közösülés miatt ne bukjon le.

Z. János a rendőrségi nyomozás során végig tagadott, sőt panaszt is tett, mikor közölték vele, hogy őt gyanúsítják a gyilkossággal. A Kecskeméti Törvényszéken zajló büntetőper során a hallgatást választotta, de a perbeszédek előtti utolsó tárgyaláson végül megtörte a csendet. A bizonyítékok ellene szóltak, ezért tovább már nem titkolta, hogy vele volt M. Beáta a gyilkosság estéjén, sőt arról is beszélt, hogy korábban jó párszor találkoztak, beszélgettek, egyszer csókolóztak is. Z. János azt állította, hogy egy spontán találkozásuk után a pultosnő önként ment el vele a vasútállomásról egészen a műkertvárosi kiserdőig, ahol „együttes akarattal” közösülni kezdtek, majd a nő állítólag maga kérte a férfit, hogy pofozza meg, és fojtogassa, mert a durvább szexet szereti. Z. János ezt megtette, csak – legalábbis ezt állította – az ejakuláció­nál „véletlenül” erősebben szorította meg a nyakát, ez pedig a nő halálát okozta.

A bizonyítékok egyértelműen megcáfolták a gyilkos védekezését

Az ügyész a Kecskeméten zajlott elsőfokú per során kijelentette: a vádlott csak taktikázott utolsó vallomásával. Z János ugyanis tisztában volt azzal, hogy ha a bíróság ezen verzió alapján állapítaná meg a tényállást, akkor az gondatlanságból elkövetett emberölésnek minősülne, amiatt pedig már nem ítélhetik el, mert elévült az ügy, azaz fel kellene menteni. Az ügyész hivatkozott az igazságügyi orvosszakértő véleményére, ennek lényege, hogy a sértett hátán, vállán és a keresztcsontján a bevérzéses sérülések egyértelműen azért keletkeztek, mert Beáta vergődött és szabadulni igyekezett a nála jóval erősebb fizikumú, nehéz súlyú Z. János leszorítása alól.

A büntetőtanács sem fogadta el a vádlott vallomását a gondatlan emberölésről, mert ezt az igazságügyi orvosszakértők kategorikusan cáfolták. A bíróság szerint is a szexuális együttlét egyértelműen nem közös megegyezésből jött létre, az viszont nem volt pontosan tisztázható, a vádlott hogyan vitte magával áldozatát a kiserdőbe.