Jobb előre megtervezni az éjszakai hazajutást

Követni kezdett, majd megtámadott két 17 éves lányt két idegen férfi múlt szombat éjjel Kecskeméten. A tinédzsereknek végül rövid dulakodás után sikerült elmenekülniük. Hogyan lehet az ilyen váratlan és félelmetes események előfordulási valószínűségét a lehető legminimálisabbra csökkenteni, mit tegyünk, ha a nyomunkba szegődik valaki az üres utcán? – erre adott pár jó tanácsot a rendőrség.

Mint arról korábban beszámoltunk a két 17 éves kecskeméti lány információink szerint a tanévnyitó fesztiválról tartott hazafelé éjszaka, amikor két – mint később kiderült, román állampolgárságú – férfi, egy 15 éves fiú és egy 37 éves felnőtt elkezdte őket követni. A Bagoly utcánál aztán odaléptek a lányokhoz, a fiatalabb román megtámadta egyikőjüket, de ő védekezésképpen úgy megütötte, hogy a fiú jobbnak látta eloldalogni. Közben az idősebb férfi is akcióba lendült, húzta a másik lány haját, lelökte a szemüvegét, és be akarta fogni a száját. A lány ellenállt, barátnője pedig a segítségére sietett, egy kulccsal csapkodta és szurkálta a rablót, aki válaszul megütötte, kicsavarta áldozata kezéből a telefont, amely a földre esett. A két lány ekkor tudott elmenekülni. Mivel egyikőjük a támadáskor éppen a barátjával beszélt telefonon, ő azonnal értesítette a rendőröket, akik így nagyon gyorsan el tudták fogni a tetteseket, azóta a bíróság már az előzetes letartóztatásukat is elrendelte.

Eddig az ijesztő történet, amelyet hallva, olvasva nyilván sok tinédzserkorú gyermeket nevelő szülőnek görcsbe rándul a gyomra.

– Félelemre nincs ok, nem szaporodtak meg az utcai támadások Kecskeméten, nincs ilyen tendencia. Sajnos természetesen előfordulhatnak hasonló esetek, ezért nem árt egy-két alapvető dolgot megtenni, hogy csökkentsük ennek veszélyét – mondta el hírportálunknak Tót Szilvia rendőrőrnagy, a Kecskeméti Rendőrkapitányság Megelőzési és Áldozatvédelmi Alosztály vezetője.

– Az egyik legkomolyabb üzenet az este szórakozni induló fiataloknak az lenne, hogy egyáltalán nem ciki megbeszélni a szülőkkel az esti programot. A biztonságos hazaérkezés mindig elindulás előtt kezdődik. Ne csak a ruha, a frizura és a smink legyen fontos – mondta Tót Szilvia.

Nyilván az önállósuló, öntudatossá váló tinédzserek mindinkább próbálnak szabadulni az anyai-apai felügyelet alól, és egyre nagyobb szabadságot kell nekik adni.

De ha jó a szülő-gyermek kapcsolat, abba bele kell férnie, hogy a tini tudatja, hova és kikkel megy, az este folyamán esetleg még merre bukkanhatnak fel, és nem árt megbeszélni egy hazaérkezési időpontot sem, vagy azt, hogy miképpen terveznek a fiatalok eljutni az otthonukig. Jó megoldás, hogy ha egy szülő be tudja vállalni az éjjeli virrasztást/kelést, akkor ő megy el a gyerekért (esetleg barátaiért is), de ez nem mindig megvalósítható. A taxisofőrt is bátran meg lehet kérni, hogy addig ne induljon el, amíg a fiatal hölgy utas be nem lép házuk ajtaján. Ha pedig barátra, ismerősre marad a fuvarozás, alapvető, hogy csak olyan személy kocsijába üljenek be, aki józan, nincs sem alkohol, sem más tudatmódosító szer hatása alatt, és van is jogsija.

Ha mégis marad az éjjeli séta, annak érdemes minél nagyobb csapatban nekivágni. Tót Szilvia hangsúlyozta: kerülni kell a harsány, hangos viselkedést, mert ez felkeltheti a figyelmet, és odavonzhatja a nem tisztességes szándékú illetőket.

– Már elindulás előtt át kell gondolni, melyik a hazafelé vezető legbiztonságosabb útvonal – folytatta a megelőzési szakember, hozzátéve: ez nem mindig a legrövidebb utat jelenti. Hanem azt, amelyik a legjobban ki van világítva, amerre a legtöbb gyalogos, autó jár, az üzletek, kocsmák sokáig tartanak nyitva. Még jobb, ha feltérképezzük, az útvonal közelében van-e éjjel-nappal működő benzinkút vagy ügyeletes gyógyszertár – bármi olyan helyiség, ahova be lehet menni segítséget kérni, ha valaki úgy érzi, követik.

Érdemes elkerülni a kihalt utcán feltűnő gyanús alakokat. Ha valaki nyomunkba szegődik, a lépések meggyorsításával lehet tesztelni, alkalmazkodik-e a tempóhoz. Célszerű telefonálni vagy telefonálást tettetni, ez féken tarthatja a potenciális támadót. Zenét ugyanakkor semmiképpen nem javasolt hallgatni, hiszen akkor nem észleljük a veszélyt jelző hangokat, neszeket.

A kiabálás elsőre jó ötletnek tűnik, de Tót Szilvia árnyalja a képet. Szerinte mivel nem tudható előre a támadó reakciója – a meghökkenés miatt, vagy a lebukás miatti félelemtől ez lehet nagyon agresszív is –, így csak akkor érdemes sikítani, ha már nem lehet elmenekülni, telefonon segítséget kérni. Nem szabad a pénztárca vagy a mobiltelefon miatt a testi épségünket kockáztatni, inkább adjuk oda a követelt tárgyat, vagy dobjuk a földre, és így elkerülhető a testi kontaktus – javasolja a rendőrőrnagy.

Persze ilyenkor nagyon nehéz higgadt maradni, de meg kell próbálni, és a támadó minél több ismertetőjegyét megjegyezni. Nem elsősorban a ruháját, hiszen azt változtatja meg a legkönnyebben, hanem az egyedi, állandó vonásokat, tulajdonságokat: feltűnő tetoválás, anyajegy, szemüveg, kancsalság, foghíj, szakáll, fülbevaló, hajviselet, beszédhiba, akcentus.

Tót Szilvia úgy véli: természetesen fel lehet gázspray-vel, paprikaspray-vel is szerelkezni, de ezt tudni kell használni is, nehogy a felfokozott idegállapotban a kellő rutinnal nem rendelkező áldozat magát fújja le, mint az már sajnos megtörtént egy megtámadott idős hölggyel Kecskeméten. De mint a talpraesett és bátor kecskeméti lányok példájából kitűnik, akár egy kulcscsomó is lehet hatásos önvédelmi fegyver.

Vészjelzés telefonról

Az okostelefonra ingyenesen telepíthető HelpyNet alkalmazásban be lehet állítani azokat a személyeket, akiket a rendszer egy vészjelzés esetén azonnal e-mailben és SMS-ben értesít. Az üzenet tartalmazni fogja a pontos tartózkodási helyet is. Ha valaki bajba kerül, vagy gyanús alakokat lát a közelében, elég megnyomnia az applikáció segítségkérő gombját, a felvett legközelebbi családtagok, barátok pedig indulhatnak segíteni, vagy riaszthatják a rendőrséget.

Nyitóképünk illusztráció!