Jelentkezzen, ha felismeri az elkövetőt!

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság a 03060/1131/2020.bűnügyi számon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt eljárást indított ismeretlen tettes ellen.

A bejelentés szerint 2020. augusztus 23-án 8 óra körül egy ismeretlen személy az egyik kiskunhalasi utcában, egy nyitott autóból ellopott egy táskát, amiben személyes okmányok, bankkártya és készpénz volt. A sértett eközben pár méterre zárta garázsát.

A szomszédos ház kamerája rögzítette az eseményt.

A rendőrség kéri, hogy aki a felvételen látható férfit felismeri, vagy a személyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06 76/513 356-os telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentéstbűn a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06 80/ 555 111 „Telefontanú” zöldszámán, vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

A közterületen elkövetett vagyon elleni bűncselekmények, így a gépjármű feltörések, vagy a gépjárműből történő lopások is megelőzhetők. Az óvatosság hiánya, a nem kellő odafigyelés segíti a szemfüles elkövetőket a bűncselekmények megvalósításában. A gépjárműben hagyott értékek, táskák vonzzák az elkövetőket. Amikor kiszállnak az autóból – ha csak rövid időre is – vegyék magukhoz az indítókulcsot, zárják be az ajtókat, ablakokat!