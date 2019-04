Ittas elektromos biciklis miatt történt a baleset Halason

Két kerékpáros ütközött péntek este negyed tíz tájban Kiskunhalason, a Kőrösi úti kerékpárúton. Az elektromos kerékpárral közlekedő itass férfi okozta a balesetet, akit a mentők kórházba szállítottak.

Ezt ne hagyja ki! Klasszikus sütemények a húsvéti asztalra

Az ittas férfi nagy sebességgel érkezett a város központja felöl – mesélte a baleset másik résztvevője, aki párjával megpróbált félrehúzódni, de nem sikerült a két bicikli kormánya összeakadt. A két kerékpáros és az egyikük mögött érkező harmadik biciklis is elesett, az elektromos kerékpárral közlekedő férfi a fejét beütötte az aszfaltba. A mentők a helyszíni ellátás után kórházba vitték, ahol vért is vettek tőle, mert az ittassága szemmel látható volt. A mentők és a kiérkező ügyeletes orvos megvizsgálta a balesetben érintett másik két biciklist is, akiknek nem esett komolyabb bajuk.