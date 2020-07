Idősekre utazott a félegyházi csaló

A kiskunfélegyházi nyomozók csalás bűntettével gyanúsítanak egy kiskunfélegyházi asszonyt.

Egy 73 éves férfi 2020. július 2-án feljelentést tett egy kiskunfélegyházi nő ellen, aki egy valótlan tartalmú okirattal a házának tulajdonjogát egy idegenre akarta átruházni. Az idős sértett elmondta, hogy A. Lászlóné egy alkalommal, amikor beszélgettek, elkérte a személyi okmányait, majd azokat felhasználva adásvételi szerződést készíttetett áldozata nevében, amelyet a földhivatalba be is nyújtott. A ház azonban nem került idegen kézre, mert a csalásra időközben fény derült, így a tényleges tulajdonjog bejegyzés nem történt meg.

A nyomozók a történteket körbejárva ráleltek egy másik áldozatra is. Néhány hónappal korábban A. Lászlóné a saját takarítónőjét is becsapta. Az állítva, hogy rontás van rajta, az asszonytól kicsalta a készpénzét, arany ékszereit, végül papíron eladatta vele a háza ráeső tulajdonrészét is. A takarítónő sem a vételárat, sem a korábban átadott értékeit soha nem látta viszont, így hozzávetőlegesen 8.500.000 forintnyi kár érte.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai a csalások elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 63 éves nőt 2020. július 7-én 7 óra 45 perckor elfogták és előállították. Kihallgatását követően őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.