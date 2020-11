Ideje lecserélni a nyári abroncsokat

A megváltozott út- és látási viszonyok miatt fontos, hogy autónkat is készen álljon az őszi-téli átállásra. A nem megfelelő gumiabroncs miatt balesetet okozhatunk.

A rendőrség kéri az autósokat, hogy ha nincs hó, még akkor is téli gumival induljanak útnak, hiszen a nyári gumik már +7 fok alatt csúszni kezdenek, fagypont körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. ,,A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs” -írja a police.hu.

Balassa Sándor, a Bácska Gumi Kft. ügyvezetője a baon.hu-nak elmondta, hogy tavasszal a koronavírus első hullámakor eleinte kevesebben mentek hozzájuk gumicserére, de egy idő után többen érkeztek. A mostani helyzetben pedig még többen járnak hozzájuk, hogy lecseréljék a nyári gumikat.

Ahogy beléptünk a Bácska Gumi Kft. udvarára, hosszú kocsisor fogadott minket, mi is maszkban mehettünk be az irodába és a szerelő helyiségbe is.

– Nagyon komoly protokoll szerint dolgozunk. Odafigyelünk a munkára és a biztonságra is – mondta Balassa Sándor. – Azért fontos lecserélni a nyári abroncsokat, mert a téli gumikon nagyobbak a blokkok, szélesebbek a mintaárkok. A latyakot könnyebben felveszi és a mintázatnak köszönhetően kiszórja azt. Az összetétele szerint lazább a gumi szerkezete, a keményebb hidegben sem merevednek meg a blokkok, így ugyanúgy tapad és fékeződik a kerék – tette hozzá.

Néhány éve már, hogy nem sok hó esik télen, de jó ha tudjuk, hogy a heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet a hajtott tengelyen lévő kerékre kell rakni, így kormányozható marad az autó. Érdemes otthon kipróbálni, hogyan kell a hóláncot feltenni, hiszen, ha szükségünk van rá, könnyebben tudjuk felszerelni a kerekekre. Ez nem azt jelenti, hogy télen mindig tartsunk az autóban a hóláncot, de jobb, ha tudjuk, hogy ha a „Hólánc használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton – a „Hólánc használata kötelező vége” tábláig – csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felszerelve. A rendőrség figyelmeztet, hogy amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be a Magyarország területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni – írja a police.hu.

Fontos, hogy felkészítsük autónkat a megváltozott út- és fényviszonyokra. Az őszi-téli átállásnál ne csak a nyári gumikat cseréljük le télire, hanem fontos a futómű, az akkumulátor, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése is – kéri az autósokat a rendőrség. A jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék, páramentesítő használata, illetve a jégkaparó, a jégoldó spray beszerzése is kiemelten fontos.