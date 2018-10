Húsz év fegyházat kapott a kecskeméti prostituált gyilkosa

Húsz év fegyházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt a férfit, aki 2016 júniusában a Sétatér utca egyik lakásában több késszúrással megölt egy prostituáltat.

A bíróság B. Gábor bűnösségét nyereségvágyból elkövetett emberölésben mondta ki, ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy előre megtervezte volna a sértett megölését. Az ügyészség az előre kiterveltség megállapítása és a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője pedig enyhítés (a minősítés halált okozó testi sértésre változtatása és ezzel összefüggésben enyhébb büntetés kiszabása) érdekében jelentettek be fellebbezést, melyről a Szegedi Ítélőtábla dönt.

2016. június 14-én este egy kecskeméti, Sétatér utcai lakásban holtan találtak egy 37 éves nőt. A nyomozók néhány órán belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit másnap reggel már előállítottak a főkapitányságra. Bár a 31 éves B. Gábor – főként családjára hivatkozva, ugyanis élettársával a letartóztatás előtt egy albérletben együtt nevelték közös gyermeküket és a nő korábbi kapcsolatából származó gyermekét – többször kérte, hogy házi őrizetbe kerülhessen, nem szüntették meg előzetesét.

A vádirat szerint a szakmunkás végzettségű, pékként dolgozó férfi 2015 őszétől anyagi problémákkal küzdött. Ennek több összetevője lehetett: anyagilag támogatta édesanyját, de havi 20 ezer forintot elköltött cigire, emellett a játékszenvedélyének is élt: rendszeresen vett sorsjegyet, tippmixezett, gyakran lottózott, és 2016 elején többször megfordult egy póker klubban is, ahol törzsvendégnek számított. Főnökétől több mint 300 ezer forintot kért kölcsön, a tartozást megállapodásuk szerint részletekben vonta le fizetéséből a munkáltató. De B. Gábor jelentős összeggel tartozott kollégájának, és kapott pénzt sógoraitól is. Minderről élettársa semmit nem tudott. 2016 nyarára kezdtek összecsapni a vádlott feje fölött a hullámok, bankszámláján is mínusz 100 ezerbe került, az esedékes lakbérrel és rezsivel nem jelentkezett a főbérlőnél. Hogy pénzt szerezzen, egy másik pékségben éjszakai műszakot is vállalt, majd internetes hirdetésben szexuális szolgáltatást is kínált. Aztán az ügyészség szerint kiötölte végzetes tervét: egy prostituált megölésével, bevételének, értékeinek elvételével igyekszik kimászni a bajból.

2016. június 13-án telefonon felhívta a magát Cicus néven hirdető prostitáltat, és másnap délelőttre időpontot egyeztettek a nő bérelt lakásán. Még ugyanezen a napon B. Gábor közölte a kollégájával, hogy a tartozását rendezni fogja, és főbérlőjének is megígérte, hogy a lakbért és a rezsit kifizeti. Az ügyészség szerint másnap reggel egy kést és egy sporttáskában váltóruhát, kesztyűt is vitt magával. Szexelt a prostituálttal, fizetni azonban nem akart, sőt a késsel fenyegetőzve ő követelt pénzt a nőtől. Vita alakult ki közöttük, majd B. Gábor befogta a nő száját, hogy ne kiabálhasson, mire a prostituált megharapta a kezét. A vádlott feldühödött és közepes erővel többször nyakon szúrta a vele szemben álló nőt, aki a keze feltartásával próbált védekezni. B. Gábor áldozatát akkor is többször megszúrta, amikor már a földre esett. A gyilkosság után észrevette, hogy a saját kezét is több helyen elvágta, ezért megmosakodott, véres pólóját kimosta, a hátizsákjába rejtette és másik pólót vett fel. Ezután a lakásban értékek után kutatott, majd a nő pénztárcájában lévő 40 ezer forint készpénzt magához vette és elhagyta a lakást. Útközben a kést eldobta, ez nem is lett meg. Majd bement a munkahelyére és ott a pénztárcáját, benne a sértettől elvett 40 ezer forinttal betette kollégája nyitott öltözőszekrényébe, aki azt másnap megtalálta.

A vádlott szerint önvédelemből ölt

B. Gábor a nyomozás során kijelentette: nem azzal a szándékkal ment oda, hogy bántsa későbbi áldozatát, kést nem is vitt magával, és nem is a haszonszerzés volt a célja (az ugyanakkor tény, hogy B. Gáborék lakásából az ötdarabos késkészlet egyik darabja eltűnt). A vádlott védekezése nem tűnt túl életszerűnek, a férfi ugyanis állította, miután a 11 ezer forintos tarifa ki nem fizetésén összevesztek, a prostituált támadt rá késsel, ő csak megfogta a karját, és igyekezett eltolni magától a pengét, amely ekkor szúrodott a prostituált nyakába. A nő viszont újra támadt, ezért ez a jelenet megismétlődött. B. Gábor állítása szerint ekkor sírva fakadt, de ismét eltolta a nő kést tartó kezét, amely harmadszor is a sértettet sebezte meg. A vádlott azt mondta a nyomozóknak, a kés végig a sértettnél volt (mint megtudtuk, több mint tíz szúrás volt az áldozat nyakán), és ő megpróbálta el is állítani a vérzését, a gyilkosság után pedig rosszul volt, megszédült.