Horror a majsai tanyán: tetemekből lakmároztak a malacok (videó)

Tetemekből lakmározó malacok, orrfacsaró dögszag, beteg és elhullott birkák a hodályban, élelem nélkül kikötött, lesoványodott tehenek. Egy majsai tanyán tartották ilyen körülmények között a jószágokat, amiket szerdán kényszerintézkedéssel elszállítottak a helyszínről.

A birkákat, teheneket, disznókat és két kutyát menekítettek ki arról a kiskunmajsai tanyáról, ahol nem megfelelő körülmények között tartották az állatokat. A bekerítetlen ötfai tanya területéről szabadon járkáltak ki a birkák és a malacok, amelyek mások birtokán legelészve is megpróbáltak élelemhez jutni. A jószágok között sok volt a beteg és alultáplált. Az elhullott állatokat a tanya közelében, egy erőgéppel kialakított, nyitott dögkútba dobálták, de a lefedetlen, bűzlő tetemekből a malacok is lakmározni tudtak. Az elhanyagolt körülmények között tartott tehenek előtt semmiféle takarmányt és vizet sem lehetett látni.

A tanya közelében, egy gödrös területen, száraz növényi hulladékkal lefedve, két korábban elpusztult szarvasmarha maradványait is megtalálták a lakossági bejelentésre odaérkező Patásmentő Alapítvány aktivistái. A hodályban talált már elhullott és éppen haldokló birkák látványa még a sok mindent látott állatvédőket is sokkolta. Két állatot eloltottak, másik kettő a gyors segítség ellenére is elpusztult.

A vészhelyzet és fertőzésveszély miatt a patásmentők a város jegyzőjétől sürgős intézkedését kérték az ügyben, miközben kedden már a tetemeket elszállíttatták a helyszínről. Dr. Varga Tímea Gabriella jegyző szerdán az állatok azonnali, biztonságos helyre történő elszállításáról rendelkezett. A döntés értelmében 18 malac, 4 anyadisznó, 16 szarvasmarha – közöttük 6 borjú –, 25 birka és egy rövid láncon tartott kutya került az alapítvány szentkirályi birtokára. Később találtak egy beteg, sorsára hagyott kutyát is, amit szintén elvittek az állatvédők.

A gazda 60 napot kapott az áldatlan állapotok megszüntetésére, különben elkobozzák az állatait.

A Patásmentő Alapítvány egyik aktivistája egy videót is megosztott a borzalmas állapotú állatokról (Figyelem, a videó tartalma felkavaró lehet egyes olvasóink számára +18!):

További részletek a Petőfi Népében november 15-ei számában.