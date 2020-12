Támogatásnak köszönhetően vettek új autót a polgárőrök

A kecskeméti polgárőr-egyesületek idei tízmillió forintos támogatását megduplázta a polgármester, az egyik így egy új Toyota C-HR Hybridet tudott venni.

Az idei évre a hét helyi polgárőr-egyesületnek megszavazott összesen tízmillió forintot Szemereyné Pataki Klaudia polgármester megduplázta. Sipos László tanácsnok, önkormányzati képviselő – aki az egyesületek tevékenységét összehangolja, és 2002 óta maga is polgárőr a Szeleifaluban – kijelentette, így rendkívül tisztességes támogatásban részesülnek a kecskeméti polgárőrök, ami már komolyabb fejlesztéseket is lehetővé tesz.

A 65 tagot számláló Kecskeméti Polgárőrség Egyesület például a plusztámogatásnak – és a korábbi években megspórolt összegeknek – köszönhetően most le tudja cserélni az egyik 17 éves autóját egy vadiúj Toyota C-HR Hybridre, amelynek kulcsát tegnap vehette át Novák Zoltán elnök a Linartech Autónál, a kecskeméti Toyota márkakereskedőnél Bali Gábor értékesítőtől.

– Úgy vélem, országosan is egyedülálló támogatásban részesülnek a kecskeméti polgárőrök, így nekünk is lehetőségünk nyílt a régóta tervezgetett, de már halaszthatatlanná vált autócserére. Ez az autó most jó 15 évre megoldja a gondokat, ráadásul a karbantartása, javítása lényegesen olcsóbb, mint egy öregebb autónak. Próbálunk haladni a korral, és környezettudatosak lenni, ezért választottunk hibridautót, meg amiatt is, hogy ez tud szakmai nyelven szólva lopózni, sompolyogni, azaz halkan meg tudjuk vele közelíteni a célt. Sokat számít ez a megfigyeléskor – mondta Novák Zoltán. Hozzátette: ők egyértelműen a járőrözésre helyezik a hangsúlyt, és noha az éjszakák gyakran eseménytelenül telnek el, társainak szokta mondani, ennek kell örülni. Lehet ugyanis, hogy a bűnözők már rájöttek, abban a körzetben nem érdemes kísérletezni betörésekkel.