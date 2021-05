Hetvenhét határsértőt tartóztattak fel megyénk rendőrei

"Elmentem, mert mennem kellett, de szívetek mélyén örökké veletek leszek." Megtört szívvel tudatjuk, hogy K. KIS GYULÁNÉ Tóth Anna 2021. április 18-án elhunyt. Felejthetetlen halottunk temetése 2021. május 7-én, pénteken 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire száll, hiába keresünk könnyes szemünk többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között, a legfényesebb te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz." Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy CZUCZAI LÁSZLÓ 2021. év április 29. napján, életének 69. évében elhunyt. Szeretett halottunkat 2021. év május hó 7. napján, 11.00 órakor kísérjük utolsó útjára a kunadacsi temetőben római katolikus szertartás szerint. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ORDASI GÁBOR kerekegyházi lakos, 80 éves korában elhunyt. Temetése 2021. május 7-én, 13.00 órakor lesz a kerekegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Nehéz küzdelmes életed most pihenésre tér, Te voltál a megtestesült jóság, mely mindennel felér. Te voltál, kit sosem feledünk, Szívünk mélyén örökké szeretünk." Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik NAGY LÁSZLÓNÉ Nemes Erzsébet temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt nem jön vissza soha. Bár lassan mindent elvesztünk, de lesz, kit örökké szeretünk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ Bali-Hajagos Erzsébet a Megyei Kórház volt dolgozója kecskeméti lakos, 70 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. május 7-én, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

"Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott, s pihen két áldott kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS JÓZSEF kecskeméti lakos, 74 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. május 7-én, 11.00 órakor lesz a kecskeméti Barátok Templomában. Kérjük szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, fájdalmukban osztoznak. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondok köszönetet Anyu nevében is a Kalocsai Kórház Intenzív Osztályának összes Orvosának és Nővéreknek, valamint adminisztrátorának és Dr. Régi Lajos Osztályvezető Főorvos úrnak. Édesanyám 8 éven át tartó szívből jövő ápolását, odafigyelésüket, gondoskodásukat, Anyu napjai felvidítását. Anyu nagyon szerette Önöket és Én is! Biztonságban érezte magát, ami engem is boldoggá tett! Köszönöm, hogy az Ünnepeken is Anyut felvidították, ha én nem lehettem ott akkor is. Köszönettel tartozom és végtelen hálás vagyok minden üzenetem átadták neki amikor napi kétszer telefonáltam. Végezetül sok erőt a Covid miatti betegekhez és további sok sikert kívánok a munkájukhoz! Kérem emlékezzenek sokáig az Én Hősömre aki történelmet írt. Mosolygós Erzsike lebénulva, lélegeztetőgépen, szondával táplálva, tv-t nézve és a legjellemzőbb a mosoly és a nézése. Tisztelettel: Mák Szilvia.

"Ahová most mész oda nem kísérhetünk el, de lelkünkben, szívünkben örökké van számodra hely." Fájdalommal és mély szomorúsággal tudatjuk minden rokonunkkal, ismerőseinkkel, barátainkkal, hogy Drága Hősünk egyetlen Édesanyánk MÁK ISTVÁNNÉ Körözsi Erzsébet 2021. április 26-án életének 67. évében elhagyta a földi világot. Végső búcsúztatása 2021. május 14-én, 9.45 órakor a hetényegyházi temetőben lesz katolikus szertartás keretében. Gyászoló lányai.

"Ne félj mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy." Ézsaiás 43:1 Megrendült szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TOÓK ENDRÉNÉ TOK LÍDIA kerekegyházi lakos, 89 éves korában elhunyt. Temetése 2021. május 4-én, 10.00 órakor lesz a kerekegyházi temetőben. Emlékét szívünkben őrizzük! A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSEH JÓZSEF helvéciai lakos, 64 éves korában elhunyt. Temetése 2021. május 5-én, 10.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAGÓ SÁNDOR JÓZSEFNÉ Medvegy Julianna ágasegyházi lakos, 71 éves korában elhunyt. Temetése 2021. május 5-én, 15.00 órakor lesz az ágasegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS JÓZSEF városföldi lakos, 81 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. május 6-án, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

„Elment örökre Alakját a homály befödte Vissza se nézett... Mégis itt maradt valami szomorú igézet, valami rejtett szomorú bánat...." Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Faragó Ferenc 77 éves korában elhunyt. Temetése 2021.05.03-án 15:45 órakor lesz a Kecskemét, Béke fasor temetőben. A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy BAKÓ MIHÁLY volt szobafestő kisiparos kecskeméti lakos, életének 81. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása a kecskeméti Köztemetőben lesz 2021. május 17-én, 9.45 órakor. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett. Elment Tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben él és örökké ott marad." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapánk VIRÁG MENYHÉRT ISTVÁN 2021. április 24-én, 62 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2021. május 4-én, 14.00 órakor kísérjük a nyárlőrinci Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton megköszönjük a temetésen való részvételt. A gyászoló család.

"Elpihen a kéz, mely értünk dolgozott, Elcsitul a szív, mely értünk dobogott." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága férjem PÁLFI IMRE hosszan tartó betegség után, 86 évesen családi körben, csendesen elhunyt. Gyászolja, 60. évi házasság után felesége, gyermekei, unokái, unokavejei, dédunokái, keresztgyermekei, közeli hozzátartozói és barátai. Búcsúztatása 2021. május 4-én, 13.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. Szerető családja.

Anyák napja alkalmából MÁTÉ ISTVÁNNÉT Helvécián köszönti sok szeretettel lánya és két unokája, Vanessza és Vanda.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy HEGEDŰS IMRE az Univer nyugdíjasa kecskeméti lakos, 82 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. május 6-án, 9.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik CZÉGÁNY KÁROLY temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy BOSZNYÁK LAJOSNÉ Kovács Gizella kecskeméti lakos, 82 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2021. május 3-án, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemető szóróparcellájánál. Minden külön értesítés helyett. Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.