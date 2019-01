Hét évet kapott az élettársát leszúró félegyházi asszony

Rövid előkészítő ülés után hét év börtönre ítélte a Kecskeméti Törvényszék azt az 59 éves kiskunfélegyházi asszonyt, akik tavaly áprilisban egy veszekedés után, ittas állapotban szíven szúrta szintén részeg élettársát.

– Nagyon megbántam, amit tettem. Nagyon szerettem, mert ha nem ivott, segítőkész, jó ember volt – mondta vallomásában V. Istvánné. Az 59 éves asszony jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll (rendszeresen le kell jelentkeznie a rendőrségen, és csak engedéllyel hagyhatja el Kiskunfélegyházát), és hétfőn emberölés miatt kellett felelnie a Kecskeméti Törvényszéken.

A nő kisebb megszakításokkal több mint húsz évig élt együtt B. Józseffel. Kapcsolatuk kezdetben harmonikus volt, ám főként az alkohol és az anyagi problémák miatt megromlott. A férfi gyakran lerészegedett, és ilyenkor összevitatkozott az asszonnyal. Főként anyagi helyzetük miatt veszekedtek, mert József több adósságot is felhalmozott, a vádlott gyakorlatilag egyedül tartotta el mindkettejüket. Ráadásul a tárgyaláson kiderült: V. Istvánné az utóbbi években több betegségen is keresztülment, kétszer is rosszindulatú tüdődaganatot diagnosztizáltak nála, kemoterápiás kezelésekre járt, megműtötték, volt csigolyarepedése is – és mindezek ellenére is vállalt munkát, hogy legyen pénzük.

A pár többször szétment, de a nő mindig visszafogadta a férfit. Vitáik soha nem fajultak tettlegességig, egészen tavaly április 7-ig. A később tragikusan végződő napon a férfi kétszer is elment a boltba vodkáért, amelyből az asszony is ivott. Délutánra már mindketten súlyosan ittasak lettek, este pedig újra fellángolt közöttük a vita. A nő számon kérte élettársán a visszajáró pénzt, és ismét felhánytorgatta tartozásait. A kölcsönös szidalmazásnak a férfi úgy akart véget vetni, hogy bement az asszony fiának szobájába és lefeküdt az ágyra. V. Istvánné felszólította, hogy menjen ki onnan, és hagyja el a Csólyosi úti házat, majd egy 18 centis pengéjű késsel akart nyomatékot adni szavainak. A férfi azonban gúnyosan kinevette, mondván, nem fél tőle.

– Valahogy elszakadt a cérna. Meg akartam ijeszteni, hogy igenis menjen el – indokolta tettét a nő, aki ugyanakkor kijelentette: nem volt célzott a végül szívüregbe hatoló szúrás, mely élettársa halálát okozta. Az asszonynak vallomása szerint nem jutott eszébe a mentők száma, ezért a fiát tárcsázta, de mire érkezett a segítség, már késő volt. V. Istvánné két napig volt előzetesben, utána lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el vele szemben, ezt augusztustól váltotta fel a bűnügyi felügyelet.

V. Istvánné emlékei szerint a végzetes tett előtt olyan adósságok derültek ki, amelyekről nem tudott, és élettársa arrogánsan, pökhendin, lenézően válaszolt kérdéseire.

– Nagyon stresszes volt mellette az életem. Annyiszor elmondta, hogy nélküle egy senki vagyok, hogy elhittem neki. De most már az életemnek is ennyi – mondta a vádlott dr. Oroszi Márta bírónőnek, aki bánja azt is, hogy nem kért segítséget senkitől, hogy megszabadulhasson élettársától.

Másfél óra alatt született ítélet

A büntetőper rekordgyorsasággal zajlott le: két szünettel együtt is mindössze másfél óra alatt véget ért. Erre az új büntetőeljárási törvény adott lehetőséget: a vádlott azonnal beismerte a gyilkosság elkövetését, mégpedig a vádirattal egyezően, és lemondott a tárgyaláshoz fűződő jogáról, mindezt pedig a bíró is elfogadta, így nem volt szükség további bizonyításra, következhettek is a perbeszédek.

Dr. Oroszi Márta enyhítő körülményként értékelte V. Istvánné büntetlen előéletét, beismerő vallomását, megbánását, betegségeit, idős korát, súlyosbítóként pedig ittasságát és azt, hogy közeli hozzátartozója életét oltotta ki. A büntetési tételkeret emberölés alapesetében öt és tizenöt év, a bírónő az enyhítő körülmények túlsúlya miatt a középmértéknél (tíz év) enyhébb szabadságvesztést tartott szükségesnek és elégségesnek. Az asszonynak ki kell majd fizetnie a 314 ezer forint bűnügyi költséget is. A döntést dr. Hubay Attila ügyész tudomásul vette, a bűnügyi felügyeletben maradó vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, így a per a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.