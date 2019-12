Hasznos bűnmegelőzési tanácsokat kaptak a halasiak az adventi és karácsonyi időszakra

A halasi főtéren, az adventi forgatag helyszínén állomásozott péntek délután a rendőrség Mobil Bűnmegelőzési Centrum kisbusza. A Kiskunhalasi rendőrkapitányság munkatársai hasznos bűnmegelőzési tanácsokkal és a jellemző bűnelkövetési módok hangsúlyozásával hívták fel a járókelők figyelmét az adventi és karácsonyi időszakban előforduló bűnesetekre.

A Mobil Bűnmegelőzési Centrum az elmúlt napokban járt Balotaszálláson, Kisszálláson, Kiskunmajsán és Szankon is a környező települések közül – mondta el Farkasné Wodring Zsuzsanna, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kiemelt bűnmegelőzési referense. A rendőr őrnagy kiemelte: az adventi időszakban a bevásárlóközpontok és nagyobb üzletek forgalma jelentősen megnőtt. Az ünnepek közeledtével a kiskunhalasi és a megyei rendőrök fokozott figyelmet fordítanak a közutak forgalmára, a vásárok környékén és a bevásárlóközpontoknál lévő parkolókra, valamint az üzletsorokra egyaránt. Az állampolgárok a készülődés hevében gyakran figyelmetlenebbek, a közlekedés során pedig türelmetlenebbek. Az ünnepi forgatag, a nagy tömeg lehetőséget kínál a zsebtolvajoknak és az autófeltörőknek is.

– Fontos, hogy a pénztárcát, különböző értékeket, iratokat ne a táskában, hanem a kabát belső zsebében tartsa mindenki. Ha nem feltétlenül szükséges, ne vigyenek magukkal kézitáskát, vagy azt tartsák zárt állapotban, lehetőség szerint szorosan a testük mellett. A bevásárlókocsira ne tegye se a táskáját, se a kabátját, mert egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy az abban lévő értékeket elvegyék – hívta fel a figyelmet a rendőrségi szakember, aki arra is figyelmeztetett, hogy senki ne vigyen több készpénzt magával, mint amennyire előre láthatólag szüksége lesz a vásárlás során. A bankkártyájára is vigyázzon mindenki, ne tartsák mellette a PIN kódot. Mielőtt pénzt vesz fel valaki a bank automatából, figyeljen arra, hogy ne álljon mögötte senki.

A parkolókban hagyott autóval is lehetőleg kivilágított helyen, ha lehet őrzött parkolóban érdemes leállni. Az autó utastérben senki ne hagyjon látható helyen értékeket, műszaki cikkeket. A már megvásárolt ajándékot a vásárlást követően a csomagtartóba érdemes betenni, és fontos ellenőrizni azt is, hogy tényleg bezárták-e a járművet. Az ablakokat is mindig fel kell húzni, a jármű indítókulcsát pedig nehezen hozzáférhető helyre kell tenni, a nadrág hátsó zsebe nem biztonságos – szól a figyelmeztetés.