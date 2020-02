Három kábítószer-kereskedőt ítéltek el Kecskeméten

Két, Lakiteleken kendert termesztő férfi és a marihuánát eladó társuk ügyében született ma ítélet a Kecskeméti Törvényszéken. A legsúlyosabb ítélet 7 év 6 hónap fegyház.

Az ítélet szerint az elsőrendű vádlott férfi még 2016 decemberében elhatározta, hogy nagyobb mennyiségű kábítószert termeszt annak érdekében, hogy azt feldolgozás után értékesítse. 2017 szeptember közepéig az internetről különböző fajtájú kannabisz magokat szerzett be, összesen 190 darabot. A növényeket lakiteleki tanyáján nevelte. 2017 nyarán minimum 52 tő ültetvénye beért, melyeket leszüretelt és szárított. Időközben Lakitelek külterületén egy további termőhelyet is kialakított, ahol 88 tő kendert termesztett. A másodrendű vádlott ebben segített neki, és összehozta a harmadrendű vádlottal, aki marihuánát terített. A nyomozás során a lefoglalt kábítószer jelentős mennyiségűnek minősül. Az első- és harmadrendű vádlott férfi maga is fogyasztó volt.

A Kecskeméti Törvényszék csütörtökön az elsőrendűt 7 év 6 hónap fegyházra és 5 év közügyektől eltiltásra, a másodrendűt 4 év 6 hónap börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra, míg a harmadrendűt 2 év 8 hónap börtönre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, a vádlottak és a védők ugyanakkor enyhítés érdekében fellebbeztek. A fellebbezésekről a Szegedi Ítélőtábla dönt.