Harmadszor is letartóztatnák a kecskeméti áruházban lövöldöző férfit

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség szerint újra előzetes letartóztatásban lenne a helye Á. Jánosnak, aki 2019-ben vadászpuskával akarta lelőni korábbi élettársát a kecskeméti Alföld Áruházban és amiért első fokon három és fél év fogházat kapott. A vádhatóság szerint feltehető, hogy ismét megpróbálhatja, ami egyszer nem sikerült.

Ahogy arról többször írtunk, a most 77 éves Á. János és a nála 34 évvel fiatalabb nő, Zsuzsanna több mint húsz évig éltek élettársi kapcsolatban, egy közös gyermekük is született. A korábban közöltek szerint a férfi nem tűrte az ellentmondást, erősen korlátozta a nőt, lelkileg és fizikailag is bántalmazta, emiatt megromlott a kapcsolatuk, Zsuzsanna el költözött.

A férfi azonban nem tudott belenyugodni a szakításba, zaklatni kezdte volt élettársát,

több mint háromszázszor felhívta, naponta bement a nő munkahelyére, az Alföld Áruházban lévő bioboltba, és trágár szavakkal szidalmazta exét.

Zsuzsanna emiatt biztonsági őröket is fogadott. Miután a nőnek új barátja lett, Á. János elhatározta, hogy a boltjában megöli volt élettársát, az ügyészség szerint előre kitervelt mindent. 2019. július 24-én délután egy lefűrészelt csövű, megtöltött sörétes vadászpuskát vitt magával papír táskába rejtve az áruházba. A bioboltnál távozásra szólította fel a biztonsági őrt, a fegyvert pedig a volt élettársára irányította és közölte vele, hogy megöli.

A gyilkosságot a biztonsági őr akadályozta meg, aki elkapta a vádlott fegyverének csövét és földre vitte a támadót. A dulakodás során a puska egyszer elsült, a lövedékek az üzlethelyiség egyik polcába csapódtak, személyi sérülést nem okoztak. Végül az őrnek sikerült a fegyvert kicsavarnia a vádlott kezéből, majd lenyomva tartotta a támadót a rendőrök kiérkezéséig.

Á János a nyomozás idejére előzetesbe került, de ezt már tavaly májusban, az előkészítő ülésen bűnügyi felügyeletre változtatta a Kecskeméti Törvényszék. A vádlott idős korára és egészségi állapotára, betegségére figyelemmel a törvényszék nem tartotta indokoltnak az előzetest, és azért sem, mert maga a sértett is kijelentette írásban, hogy nem tart a vádlottól. Akkor úgy értesültünk, a nyolcvanhoz közelítő férfinek ízületi problémája van, a válla fáj, és milliós összegű kártérítést fizetett volt élettársának.

Zsuzsanna akkor megkereste szerkesztőségünket és elmondta, mennyire felháborítja a döntés volt párja szabadon engedéséről. Azt elismerte, hogy valóban benyújtott a törvényszékre egy beadványt, amiben leírta, hogy nem fél a vádlottól és megbocsátott az életére törő férfinak, hogy

„kapjon két-három évvel kevesebbet”.

Á. Jánosnak aztán ismét elrendelték az előzetesét, és akkor is letartóztatásban volt, amikor decemberben 3 év 6 hónap fogházra ítélte a Kecskeméti Törvényszék. Emberölés előkészületében, zaklatásban és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésben mondták ki bűnösnek. A főügyészség súlyosabb büntetés kiszabása érdekében, a vádlott pedig felmentésért fellebbezett.

Újabb fordulatként a férfi előzetes letartóztatását a törvényszék viszont ismét megszüntette és újra bűnügyi felügyeletet rendelt el, azzal az indoklással, hogy jelentősen mérséklődött a bűnismétlés veszélye. Ez ellen is fellebbezett a megyei főügyészség, és ezt másodfokon a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség is fenntartotta. A dr. Szilágyi Lajos fellebbviteli főügyész által jegyzett keddi közleményük szerint úgy ítélik meg, hogy a gyilkossági kísérlet előtti, hosszú ideig tartó „zaklató magatartás folytán a vádlott vonatkozásában a bűnismétlés veszélye nem mérséklődött, így továbbra is feltehető, hogy az általa megkezdett bűncselekményt véghezvinné”. Ezért indítványozták Á. János újbóli – azaz immár harmadik – letartóztatását, erről a Szegedi Ítélőtábla fog dönteni.

Borítóképünkön a lövöldözés utáni percek. Az áruházhoz nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők.