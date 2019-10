Halált okozott a száguldása, 1 év 8 hónapot kapott

1 év 8 hónap fogházra ítélte – jogerősen – a Kecskeméti Törvényszék szerdán azt a férfit, aki még 2016 januárjában terepjárójával Kecskeméten, a Halasi úton közel 150-nel száguldva belerohant egy szemből kanyarodó autóba, melynek sofőrje a helyszínen életét vesztette.

A borzalmas baleset még 2016. január 30-án, szombat este fél 7-kor, tehát már sötétedés után történt Kecskeméten, a négysávos Halasi úton. A 62 éves Sz. Ferenc Volkswagen Passatjával a központ felől hazafelé tartott, a belső sávból balra, a Szabadkai utca irányába megkezdte a kanyarodást, mikor szemből belerohant egy Mercedes terepjáró, melyet a most 39 éves B. Gábor Csaba vezetett. A szakértő megállapítása szerint a vádlott a megengedett közel háromszorosával, 143-149 km/órás sebességgel száguldott a belváros felé szintén a belső sávban (azaz másodpercenként 39,7-41,4 métert tett meg), az elé kanyarodó VW-t észlelve kismértékben jobbra kormányzott, majd az ütközés előtt 1,8 másodperccel vészfékezett, ezt a bal első kerekétől származó 32 méteres féknyom bizonyította. Megállni azonban már nem tudott, és a terepjáró 130-133 km/órás sebességgel a Passat jobb oldalának csapódott. Az ütközés hatalmas erejét jól jelzi, hogy mindkét jármű megpördült, a Mercedes az út széli vasbeton villanyoszlopot is kitörte, míg VW 100 méternyi sodródást követően állt meg. Egyik sofőr biztonsági öve sem volt bekötve. Sz. Ferenc olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még a helyszínen életét vesztette. A Mercedest vezető B. Gábor Csaba és utasa is súlyosan sérült. A baleset után a büntetett előéletű vádlottat kötelezték a vezetői engedélye leadására, azonban ennek önként nem tett eleget. Csak fél évvel később, egy közúti ellenőrzés során vették el tőle a jogosítványt.

Az elsőfokú tárgyaláson – melyet a Kecskeméti Járásbíróság elfogultsága miatt a Kiskunhalasi Járásbíróságon tartottak – a vádlott nem tudta megindokolni, miért ment a megengedettnél jóval gyorsabban – utasa ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy neki személy szerint nem volt oka sietni. B. Gábor Csaba egyébként 100 km/órára emlékezett, a bíróság végül a szakértő által megállapított sebességet fogadta el, és ezt a vádlott sem vitatta. Nagy hangsúlyt kapott a büntetőperben az a kérdés, hogy az áldozat a kanyarodáskor indexelt-e. A bűnösségét elismerő vádlott szerint nem, viszont ezt az állítását cáfolta egy tanú, aki a Szabadkai utca elején lévő parkolóból gyakorlatilag végignézte a balesetet. Ez a férfi többször határozottan kijelentette: biztos benne, hogy Sz. Ferenc használta az irányjelzőt.

A Halasi úton a kétszer két sáv között záróvonal van, de a baleset helyszínén, a Szabadkai utca becsatlakozásánál megszakad, és pár méteren keresztül terelővonal váltja. Szerdán, a Kecskeméti Törvényszéken tartott másodfokú tárgyaláson dr. Homoki Tamás, a vádlott ügyvédje felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrség a helyszínelésről készült jegyzőkönyvben folyamatos záróvonalat rögzített, és aztán a kirendelt műszaki szakértő is ez alapján adott véleményt. Csak kilenc hónappal korrigálta a szarvashibát a nyomozóhatóság, miután az ügyészség ezt észrevette. Homoki Tamás kifogásolta, hogy az szakértő érdemben nem reagált erre a merőben új körülményre, csupán azt mondta: nem lehet vizsgálni, hogy elkerülhető lett volna-e az ütközés, ha a sértett pár méterrel később, a terelővonalat már elérve próbál meg lefordulni balra, hiszen nem ismert a Passat lassulásának üteme. A vádlott védője szerint a mai modern baleseti szimulációs programmal viszont igenis modellezni lehetne ezt a lehetőséget.

Ferenc vérében legalább 0,31 g/l etilalkohol-koncentrációt mutattak ki, de a szakértői vélemény szerint nem volt alkoholosan befolyásolt állapotban. A perben elhangzott az is, hogy a vádlott a baleset után nem ment oda a Volswagenhez, hogy megnézze, mi történt a másik sofőrrel.

A Kiskunhalasi Járásbíróság végül tavaly júniusban halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt 1 év 8 hónap fogházra és 2 év 6 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte B. Gábor Csabát. Az indoklás szerint sebességével megtévesztette a másik jármű indexelő vezetőjét, és ha a megengedett 50 km/órás sebességgel hajtott volna, akkor az ütközés helyéig lassító fékezéssel meg tudott volna állni.

A vádlott enyhítésért, a szabadságvesztés próbaidőre történő felfüggesztéséért fellebbezett.

A szerdai másodfokú tárgyaláson dr. Homoki Tamás, B. Gábor Csaba védője kérte az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését megalapozatlanság miatt. Hangsúlyozta: védence nem akar kibújni a felelősség alól, de szerinte a tényállás nem lett szakszerűen, pontosan feltárva. Egyben indítványozta új műszaki szakértő kirendelését is.

Dr. Koncz Levente tanácselnök ezt elutasította, majd lényegében helybenhagyta az elsőfokú ítéletet (a vádlott nyáron kapott egy féléves felfüggesztett szabadságvesztést, ennek próbaideje a fogházbüntetés letöltése után kezdődik majd). A tanácselnök szerint a járásbíróság valamennyi bizonyítékot figyelembe vett, és helytállóan értékelte azokat, nem volt indokolt sem a súlyosbítás, sem az enyhítés, a büntetés tettarányos. Dr. Koncz Levente is kijelentette: helytálló a megállapítás, hogy ha a vádlott betartja az ötvenes korlátozást, fékezéssel elkerülhető lett volna az ütközés.

Nem tudják elfogadni az ítéletet

– Keresztapám volt a család összetartó ereje. A baleset után özvegye összeroppant, gyerekei és hozzátartozói sem tudják a mai napig feldolgozni elvesztését. A fájdalom, melyet a vádlott okozott felmérhetetlen és csak együtt élni tudunk vele, elfogadni nem. Nem értjük, hogy büntetett előélete és folyamatban lévő ügyei mellett hogyan kaphatott csak másfél évet. Pedig bíztunk abban, hogy a másodfokú bíróság súlyosabb ítéletet hoz és példát mutat más gyorshajtóknak is, akik felelőtlenségük miatt ártatlan emberek haláláért felelnek – mondta el portálunknak Bódogh Gabriella, az elhunyt sértett keresztlánya.