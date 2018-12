Hágában segíti a szervezett bűnözés elleni nyomozásokat a kecskeméti ügyész

Rangos megbízatást nyert el dr. Schmidt Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség ügyésze, sajtószóvivője: a hágai Eurojustnál fél évig a határokon átívelő, bűnszervezetekhez köthető embercsempészetek, adócsalások ügyében segíti a tagállamok nyomozóhatóságai és ügyészségei közötti együttműködést.

A hágai székhelyű Eurojust 2002-ben jött létre. Uniós szervként, ügynökségként feladata a nemzeti nyomozóhatóságok, ügyészségek közötti koordináció és együttműködés támogatása, illetve erősítése a súlyos, határokon átívelő bűncselekmények elleni küzdelemben. Tipikusan ilyen ügyek a (nemzetközi) bűnszervezetek által elkövetett embercsempészések, emberkereskedelem vagy adócsalások. A 28 tagállam mindegyike magas beosztású nemzeti képviselőt – ügyészt, bírát, rendőrtisztet – delegál az Eurojusthoz. Nekik az is feladatuk, hogy a tagállamok jogrendszereinek különbözőségéből adódó nehézségeket és gyakorlati problémákat is megoldják.

Dr. Schmidt Gábornak, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség munkatársának – aki ügyészi munkája mellett a sajtószóvivői feladatokat is ellátja – igen nagy gyakorlata van az uniós vagy Unión kívüli országok ügyészségeivel, bíróságaival való együttműködésben. Rengeteg tapasztalatot szerzett az úgynevezett parndorfi ügyben is. A hűtőkocsiban 71 menekült fulladásos halálát okozó nemzetközi bűnszervezet elleni nyomozást koordinálta, majd ő képviselte a vádat is a 11 vádlott ellen indult büntetőperben – amelynek során az is kiderült a nagy nyilvánosság számára, hogy kiválóan beszél angolul és németül. Mindezen tudása nyilván meggyőzte dr. Polt Péter legfőbb ügyészt, mikor az Eurojust-pályázat során Schmidt Gábort jelölte ki hazánk nemzeti szakértőjének az ügynökséghez. Mint Schmidt Gábortól megtudtuk, régi vágya volt, hogy kipróbálja magát ebben a pozícióban, „szerepelt a bakancslistáján”. Akár egy évre is lett volna lehetősége kimenni Hágába, de ő a családjára való tekintettel fél évet vállalt (azaz június 30-ig tölti be a tisztséget).

Feladatáról elárulta: ha Magyarországról jelzést kap az Eurojust súlyos, több tagállamot érintő, határokon átnyúló ember-vagy kábítószerkereskedelmi, adócsalásos ügyben, ő fogja felvenni a kapcsolatot az érintett országok hatóságaival, emellett segíti az esetleges közös nyomozócsoport koordinálását, például értekezletek megszervezésével. Schmidt Gábornak emellett az itthonról küldött jogsegélykérelmek megszövegezésében, felgyorsításában is szerepe lesz Hágában.

Fél éves kint tartózkodása idején a szóvivői feladatokat dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna fogja ellátni a főügyészségen, az ő helyettese pedig dr. Zubornyák Ágnes lesz.

