Gyilkosság miatt elítélték, álnéven bujkálva kendert termesztett

Nem mindennapi bűnöző ellen emelt vádat a megyei főügyészség. A 45 éves férfit 2010-ben a diósdi maffiaperben 13 év fegyházra ítélték, a büntetés elől Spanyolországba szökött, majd hazatért, és Uszódon, majd Csávolyon termesztett kábítószert.

A most 45 éves százhalombattai férfit 2010 júniusában az akkori Pest Megyei Bíróság ítélte 13 év fegyházra előre kitervelt emberölés miatt. Mint sikerült kiderítenünk, a férfi a diósdi maffiaperben – vagy más néven az elhíresült Koszi-klán ügyében – volt vádlott (abban a perben a 41 vádlottat a 2000-es évek elején elkövetett, a Mol százhalombattai finomítóját százmilliós nagyságrendben megkárosító olajlopásokkal, védelmi pénzek szedésével, a diósdi kettős gyilkossággal, valamint pénzszállító autók és bankfiókok elleni támadásokkal vádolták). Nem várta meg a jogerős ítéletet (ez 2012 márciusában született meg), hanem Spanyolországba szökött. 2012 végén azonban hazajött, és mint dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta: hamis román személyi igazolvánnyal, valamint guineai vezetői engedéllyel román állampolgárként, de budapesti lakosként jelentkezett be az országos személy-nyilvántartási rendszerbe.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Itthon kábítószer-termesztésből és marihuána eladásából élt, és egyre több bevételre tett szert. Külföldről interneten többfajta kannabisz magot szerzett be, amelyeket tápkockákban nevelt és eleinte szabadtéren termesztett. Majd elhatározta, hogy klónozással fogja szaporítani a kendert. 2014 nyarától budapesti bérelt lakásában termesztette a növényt, az egyik szobát külön erre célra alakította ki. A növény többszöri szüreteléséből származó haszonból másfél éven belül, 2014 novemberében Uszódon 1,4 millió forintért lakást vett. Ezután egy éven át ott nevelte magról a töveket, amelyeket maga klónozott, szedett le, szárított és amelyből olajat, sőt kúpot is előállított. A kábítószer-eladásokból bejött pénz egy részét újabb ültetvény kialakítására fordította: Csávolyon 3,8 millió forintért ismét álnéven vett egy házat, ott 2016 októberéig „kertészkedett”.

A házkutatás során többek között kézi permetezőt, 27 trafót, 12 időzítő kapcsolót, 2 szagelszívót, őrlőket, digitális mérlegeket, fecskendőket, 143 tő növényt és közel 6 kiló növényi törmeléket foglaltak le a nyomozók. A férfi három és fél év alatt több mint 1400 tő kannabiszt termesztett, ez a jelentős mennyiség alsó határának 14-szerese. A tetejébe az egészhez lopta az áramot, 834 ezer forint kárt okozva a szolgáltatónak.

A rendőrök egy hangtompítós, öntöltő pisztolyt és lőszereket is találtak a vádlottnál, emiatt szintén felelnie kell. Miként azért is, mert őrizetbe vételekor hamis okmányokkal igazolta magát és a jegyzőkönyveket is hamis néven írta alá.

Élete végéig rács mögött maradhat

A büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő vádlottat az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, lőfegyverrel visszaélés, lopás, közokirat-hamisítás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja és vele szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. A férfi bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

HIRDETÉS HIRDETÉS