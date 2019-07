Gyerekeket mentett ki a Sugovicából egy szabadnapos rendőr

Többször elmerült Bajánál a Sugovicában egy kislány és egy kisfiú kedden délután. Az esetet meglátta egy szabadnapos rendőr, aki azonnal a vízbe ugrott, és kihúzta a két gyermeket.

Egy bajai szabadstrandon Zsák Balázs r. őrmester, a Készenléti Rendőrség XXVII. Határvadász Bevetési Osztály munkatársa július 2-án 17 óra 10 perckor a partról azt látta, hogy két gyermek tőle körülbelül 25 méterre a Sugovica folyóban többször elmerül, majd felbukkan. Azonnal a segítségükre sietett, és partra húzta őket. A gyermekek hozzátartozója is a vízben volt, aki szintén elindult a fiatalok felé, de az őrmester hamarabb odaért hozzájuk. Az éppen arra járőröző vízimentők is odaértek, de szerencsére már nem volt teendőjük – számolt be a bravúros mentésről a police.hu.

Kiderült, hogy a kisfiú a vízben próbálta a húgát megtartani, de nem tudta, ezért merültek el többször. A gyors segítségnek köszönhetően a kislánynak és bátyjának az ijedelmen kívül más baja nem történt. A rendőr a mentés során alkalmazta a korábban tanult mentési fogásokat, hiszen szabadidejében önkéntes mentőbúvár és vízimentő is.

Nyitóképünk illusztráció!