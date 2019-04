Fokozott közúti ellenőrzést végeztek az ünnepi időszakban megyénkben

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ SÁNDORNÉ Szabó Sára ezüst gyűrűvel kitüntetett női szabó volt kecskeméti lakos, 97 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. április 26-án, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

"Nem múlnak el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, évek." FEKETE TIBOR Jászai díjas, a Magyar Köztársaság Érdemes és Kiváló Művésze a Kecskeméti Katona József Színház örökös tagja halálának 5. évfordulójára. Felesége, keresztgyermekei, rokonai, barátai, tisztelői.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy FARKAS LÁSZLÓ kecskeméti lakos, 53 éves korában hirtelen elhunyt. Búcsúztatása 2019. április 26-án, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

"Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott, s pihen két áldott kéz, mely értünk dolgozott." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. PATAKI JÓZSEF volt Röviköt dolgozója ballószögi lakos, 2019. április 14-én, 78 éves korában szíve örökre megszűnt dobogni. Temetése 2019. április 25-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Pataki család.

"Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek." Fájó szívvel tudatjuk, hogy ANTAL KÁROLY kecskeméti, volt hetényegyházi lakos, életének 88. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. ápriis 27-én, 11.00 órakor lesz a kecskeméti Barátok templomában. Minden külön értesítés helyett. Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le. A gyászoló család.

"Most sírod előtt állunk, talán te is látod, Körülötted van a szerető családod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, Szeretünk téged, most és mindörökre!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MARTON LÁSZLÓNÉ Antal Erzsébet 2019. április 13-án, 91 éves korában elhunyt. Utolsó útjára 2019. április 26-án, 13.00 órakor kísérjük a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

"Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendelkezett. Küzdöttem, de már nem lehet, szeretteim, Isten veletek!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk TASKOVICS ISTVÁNNÉ Treszkai Erzsébet 2019. április 12-én, életének 65. életévében távozott közülünk. Hamvait 2019. április 25-én, 11.45 órakor helyezzük végső nyugalomra a kecskeméti Köztemetőben. Drága emléke a szívünkben él! A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAJDU ISTVÁNNÉ Virág Ilona kecskeméti lakos, 98. életévében elhunyt. Búcsúztatása 2019. április 25-én, 9.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben, az urnafalnál. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

NAGY ISTVÁNNÉ Fürj Mária halálának 1. évfordulójára NAGY ISTVÁN halálának 25. évfordulójára. Szerető lányotok Erika és családja.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy Dr. GÁL MÁRIA volt kelebiai gyógyszerész életének 80. évében elhunyt. Temetése 2019. április 23-án, kedden délután 14.00 órakor lesz a kelebiai református temetőben. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik TABAJDI LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott, s pihen két áldott kéz, mely értünk dolgozott." A Gyászoló Család tudatja mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy JURÁSZIK LÁSZLÓNÉ Kajdácsi Mária 2019. április 10-én, életének 74. évében elhunyt. Utolsó kérését tiszteletben tartva hamvasztás utáni temetésére 2019. április 24-én, 12.00 órakor a római katolikus egyház szertartása szerint kerül sor a kunbaracsi temetőben. Ezúton köszönjük akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy UDVARDI ISTVÁN kecskeméti, volt szentkirályi lakos, 2019. április 4-én 68 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. április 24-én, 13.00 órakor lesz a szentkirályi köztemetőben. Ezúton szeretnénk megköszönni a temetésen való részvételt. A gyászoló család.

"Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telnek a hónapok, múlnak az évek szívből szeretünk, s nem feledünk téged." ANTAL JÓZSEF halálának 20. évfordulójára. Szerető családja.

"Hirtelen rabolt el tőlünk a halál, távozásod, még élünk örökké fáj." Fájó szívvel tudatjuk, rokonokkal, ismerősökkel, hogy id. ERDÉLYI JÓZSEF Kecskemét, Szent Gellért u-i , volt kunszentmiklósi lakos, életének 73. évében, 2019. április 14-én örökre elment. Szerettünktől szűk családi körben veszünk búcsút. Gyászolják: felesége, fia és menye, lánya, 6 unokája és azok társai, Viskolczi család, nővére és családja, vecsei sógornője és családja, barátok, ismerősök.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. POGÁNY MIHÁLYNÉ Karai Erzsébet úrréti lakos, életének 83. évében csendesen elhunyt. Felejthetetlen halottunk megfáradt testét 2019. április 23-án, 14.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy TABAJDI LÁSZLÓ szabadszállási lakos, 61 éves korában elhunyt. Temetése 2019. április 17-én, 15.00 órakor lesz a szabadszállási temetőben. A gyászoló család.

"Kereslek, de nem vagy már sehol, mégis itt vagy mindig valahol, talán egy napsugárban, talán egy holdfényben, vagy csillag lettél, fenn a kék égben." HERCZEG ENDRE halálának harmadik évfordulójára. Szerető feleséged, lányaid, unokáid és dédieid.

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek akik LUCZA JÁNOS búcsúztatásán részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.