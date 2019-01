Filmbe illő jelenetsor zajlott le hétfő dél körül Kiskunhalason. Egy férfi autót lopott, átszerelte a rendszámokat, tankolni ment, majd fizetés nélkül távozott a kútról úgy, hogy a töltőpisztolyt is kiszakította. Ezután egy szemtanú üldözőbe vette a férfit. Az „akció” végül egy árokban ért véget.

A 26 éves helyi férfi a rendelkezésre álló adatok alapján január 7-én, hétfőn 12 óra 5 perc körül Kiskunhalason, a Mártírok útján – a rendőrségtől alig kétsaroknyira – egy élelmiszerbolt parkolójából ellopott egy Kia Carneval személyautót a benne hagyott indítókulccsal együtt. A kocsi tulajdonosa csak egy liter tejért és egy kenyérért ugrott be az üzletbe, mire kiért, hűlt helye volt az autójának.

Az autótolvaj ezt követően a gépkocsival a Páfrány utcába ment, ahol egy Suzuki Wagon R+ személygépkocsi rendszámait leszerelte, és azokat felrakta a Kia-ra. Fél óra múlva a Vadkerti úti benzinkútra állt be, hogy tankoljon. A kútkezelő hölgy odalépett hozzá, hogy segítsen, de a férfi nem kért segítséget. Összesen 37 liter üzemanyagot tankolt 13 ezer forint értékben, de fizetés nélkül, nagy sebességgel úgy hajtott el, hogy a kútfejhez tartozó tankolópisztolyt, illetve a töltőcsövet is szándékosan leszakította a kútfejről – számolt be a nem mindennapi akció részleteiről Hürkecz Zoltán rendőr főhadnagy, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A történteket látta egy éppen a benzinkútra érkező autós, aki azonnal követni kezdte a férfit. – A Vadkerti úton száguldott el, többször is eltűnt előlem, de aztán a városból kivezető úton, az Olajosok útja irányában ismét feltűnt és mentem utána – mesélte a neve elhallgatását kérő férfi, aki elmondta, hogy a várostól néhány kilométerre egy balra ívelő kanyarban megcsúszott a jeges úton a menekülő férfi és a szántóföldre sodródott a lopott autóval, ahol egy oszlopot ki is ütött. Nem engedte a kocsiból kiszállni a férfit, hívta a rendőrséget, a rendőrök perceken belül megérkeztek és elfogták az elkövetőt.

A rendőrség közlése szerint a gyanúsított, M. Zsolt nem rendelkezik vezetői engedéllyel. Meg nem erősített információink szerint az illető a helyi pszichiátriai otthon ápoltja és eltávozáson volt, amikor ellopta az autót.

Ván Barna, a töltőállomást üzemeltető cég tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, hogy közel egymillió forint káruk keletkezett, a megrongált töltőállomást napokba telik, amíg helyre tudják állítani, így további kár lesz a kieső forgalom is.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított lopás bűntett, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett és rongálás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt M. Zsolt ellen. A kiskunhalasi nyomozók – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki a 26 éves férfit, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

