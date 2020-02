Felfüggesztett fogházat kapott a gondatlan jánoshalmi anya

“Persze, bűnösnek vallom magam. Sajnálom, persze nem gondoltam, hogy ez fog történni” – mondta a Kecskeméti Törvényszéken K. Barbara. A 27 éves jánoshalmi nő tavaly felügyelet nélkül hagyta kisfiát, Nándira pedig rádőlt egy fakeretes ágybetét, és agyonnyomta a gyermeket. Az anyát gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolták.

A most 27 éves nő, K. Barbara élettársával nevelte előző kapcsolatából született három gyermekét, köztük a 7 éves Nándikát Jánoshalmán, a Kélesi utcában. A büntetőper csütörtöki tárgyalásán kiderült: a kisfiút hiperaktivitása és agresszivitása miatt pszichiátria vizsgálatnak vetették alá, és 2018 novemberében ideiglenesen felmentették az iskolalátogatás alól.

Ezért volt otthon tavaly március 5-én édesanyjával. Az asszony kora délután, úgy fél 3 körül felügyelet nélkül átengedte a kisfiút a tőlük három háznyira lakó nagyanyjához (az utca a bíróság megállapítása szerint forgalmasnak mondható).

K. Barbara nem szólt a nagymamának, hogy unokája átmegy hozzá. Ez végzetes hibának bizonyult, a rendezetlen udvaron ugyanis több olyan méretű és súlyú tárgy is volt, amelyek egy kisgyermeknek súlyos, akár halálos sérülést is okozhat, és erről az anya is tudott.

A nagymama nem vette észre, hogy Nándi megérkezett, a kisfiú ugyanis játszani kezdett az udvaron. Játék közben magára rántott egy kidobott, rossz állapotú, a kerítésnek támasztott fakeretes ágybetétet, a 23 kilós ágybetét pedig rádőlt és maga alá temette.

K. Barbara csak félóra múlva ment át a nagyszülői házba és ekkor tudta meg, hogy kisfia nem jelentkezett a mamánál. Tizenöt perc keresés után, eszméletlen állapotban találták meg a gyermeket, akinek a nyaki gerince olyan súlyos, vérzéses zúzódást szenvedett a fejre rázuhanó ágybetéttől, hogy életét az időközben kiérkező szakszerű orvosi segítségnyújtás ellenére sem lehetett megmenteni.

A megyei főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolta meg az anyát. A csütörtöki előkészítő ülésen dr. Hubay Attila ügyész elmondta: ha a vádlott beismeri a bűncselekményt, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor a vádhatóság 1 év 6 hónap felfüggesztett fogházat indítványoz számára.

„Persze, bűnösnek vallom magam. Sajnálom; persze nem gondoltam, hogy ez fog történni” – mondta K. Barbara, akit ügyvédje láthatóan jól felkészített, és megbeszélték, hogy ha a vádhatóság számukra elfogadható indítvánnyal áll elő, akkor azt a nő elfogadja. Surányiné dr. Pólik Edina bírónő is úgy látta, hogy nincs akadálya a tárgyalás befejezésének, így nem is ismertették a bizonyítékokat, így a rendőrség és a mentők jelentéseit, valamint a tanúvallomásokat és a vádlott kihallgatási jegyzőkönyvét sem. Mindössze az asszony személyi körülményei hangzottak el: K. Barbara nyolc osztályt végzett, majd jött a három gyermek, jelenleg munkanélküli, nincs vagyona, és a nagyszülőknél laknak.

A felszólalások során főleg az enyhítő körülményekre hívta fel a figyelmet dr. Szabó Ákos ügyvéd és az ügyész is, azaz hogy K. Barbara büntetlen előéletű, beismerő vallomást tett, megbánást tanúsított és két kiskorú gyermeket nevel.

A bíró a vádhatóság indítványával egyetértve 1 év 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett fogházra ítélte a jánoshalmi nőt, kötelezve a 217 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére. Az indoklás során elhangzott: K. Barbara gondossági kötelességét megszegte, és elmulasztotta a szülőtől elvárható figyelmet és körültekintést, ezért nem látta előre, hogy a felügyelet nélkül maradó gyermek az udvarban akár halálos balesetet is szenvedhet a veszélyes tárgyaktól.

A bíró az enyhítő körülményekre tekintettel – főleg, hogy a vádlott saját gyermekét vesztette el – a törvényi minimumhoz közeli büntetést szabott ki (ez a bűncselekmény 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető), hangsúlyozva, nem látta szükségesnek a végrehajtandó szabadságvesztést, mert a gondatlanság enyhe fokáról volt szó. A döntést az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így a jogerős ítélet egy negyedórás szünettel együtt is 52 perc alatt, villámgyorsan megszületett.