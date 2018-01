Fegyverrel indult rabolni a böllér, de pánikba esett

Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly december 7-én egy férfi egy fülöpszállási dohányboltot próbált meg kirabolni.

A 40 éves tabdi K. Ferenc, a Kiskunság egyik legjobb hírű böllérje még tavaly decemberben volt hivatalos egy fülöpszállási disznóvágásra, noha nem fűlt mindig a foga a munkához – számolt be az esetről a Zsaru Magazin.

A kiváló böllér hírében álló Ferenc mesteri kolbászokat készített, de sosem vetette meg az alkoholt. Apjával élt együtt, akivel gyakorta vitáztak, nemegyszer meg is lopta az öreget. December 8-ára egy fülöpszállási disznóvágásra fogadták fel, előző nap még el is mentek érte kocsival, hogy már az előkészületekben is segíthessen Ferenc. Út közben azonban történt egy furcsa eset: a férfi megállíttatta az autót egy használtcikk-kereskedésnél, majd egy dobozzal a kezében ült vissza a kocsiba. A dobozban egy gáz-riasztó pisztoly volt. A férfi megkérte az őt furikázó házigazdát, hogy segítsenek neki eladni, mert kell neki a pénz karácsonyra.

Már a disznóvágás előkészületei során a böllér olyannyira lerészegedett, hogy megbízója hazaküldte, hogy józanodjon ki, mert hajnalban várják vissza. K. Ferenc azonban nem hazafelé indult, hanem az egyik kocsmába tért be, ahol biliárdozott és tovább ivott. A csaknem egyórás kocsmázás után elindult, azonban nem hazafelé, hanem a közeli dohányboltba ment, ahol elővette a fegyverét, ráfogta az eladóra és a bevételt követelte. A trafikos azonban nem ijedt meg, nem így a böllér, aki mikor meghallotta a pánikriasztó hangját, pánikszerű menekülésbe kezdett. Ferenc telefonált, fuvart keresett, végül egy baráti házaspár vitte át őt Tabdra. Mivel fizetni nem tudott, a fegyvert hagyta ott fizetségként, így legalább sikerült megszabadulnia tőle.

A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek és hamar összefutottak a szálak, másnap éjjel elfogatóparancsot adtak ki Ferenc ellen. A férfi rokontól rokonig vándorolt, de persze sehol sem mondta, hogy a rendőrség elől menekül. A rendőrök végül egy kiskőrösi ingatlanban találták meg és előállították. A férfi beismerő vallomást tett, majd előzetes került.