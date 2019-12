Emberölés Mélykúton: megölte társát, majd magukra gyújtotta a házat

Szíven szúrta, majd elvágta élettársa nyakát, utána magukra gyújtotta a házat és megpróbált magával is végezni egy 27 éves férfi szerda este mélykúton. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfit a mentők a bajai kórházba szállították. Az égő házban, ahol egy gázpalack is felrobbant, volt az áldozat húga és annak két kisgyereke is, ők ki tudtak menekülni az épületből. A tűzoltók eloltották a tüzet, a rendőrségi helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerda késő éjszakai közleménye szerint teljes terjedelmében égett egy nyolcvan négyzetméter alapterületű lakóépület Mélykúton, az Attila utcában. A tűzesethez riasztott a kiskunhalasi hivatásos és jánoshalmi önkormányzati tűzoltókat, akik két vízsugárral előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2019. december 18-án 22 óra körül az egyik mélykúti ingatlanban egy férfi párját – feltehetően egy késsel – megölte, majd magukra gyújtotta a házat. Cselekménye után véget akart vetni életének. Őt sérülései ellátása céljából kórházba szállították. A tűzoltók eloltották a tüzet, a rendőrségi helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van – tudatta a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya csütörtök hajnalban kiadott közleményében. Helyszíni, meg nem megerősített információink szerint az áldozat a húgához menekült szerda este az élettársa elöl, akivel otthonukban összevesztek, azonban a férfi utána ment az Attila utcai házba, ahol folytatódott a veszekedés. Információink szerint a férfi, szíven szúrta az élettársát, majd elvágta a nyakát. Az elkövető, ezután felgyújtotta a házat, majd megpróbált öngyilkos lenni, több vágást is ejtett a hasán. Az égő házból egy 2 és fél éves és egy óvodás korú kisgyerek az utcára menekült, míg anyjuk a közeli szomszédtól kért segítséget, hogy hívják a mentőket, meg a rendőröket, mert leszúrta az élettársa a testvérét. Információink szerint az épületben felrobbant egy gázpalack is, mire a tűzoltók kiértek, az épület már teljes terjedelmében égett. Jánoshalmáról, Bácsalmásról és Bajáról érkezett három mentőautó, valamint a jánoshalmi önkormányzati tűzoltóság fecskendője mellett a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók két gépjármű-fecskendővel, egy vízszállítóval, valamint a mélykúti önkéntes tűzoltók egy szerkocsival érkeztek a tűzhöz és oltották el a lángokat. Az épület belülről teljesen kiégett. A mentők a leszúrt nőn már nem tudtak segíteni, az elkövetőt a mentők a helyszínen ellátták, úgy tudjuk, nem voltak életveszélyesek a sérülései, őt a bajai kórházba szállították. Információink szerint a házból menekülő gyerekek és az anyjuk nem sérültek meg a tűzben, a gyerekeket a rokonok vitték el. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság úgynevezett forrónyomos csoportja is a helyszínre érkezett, valamint a Bács-Kiskun Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság központi műveleti szolgálata, együtt kezdték meg a helyszínelést a hajnali órákban. A nyomozók több szomszédot és az áldozat rokonait is meghallgatják.