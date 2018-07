Előzetesben egy bolgár embercsempész, aki segített a parndorfi bűnszervezetnek

Csütörtökön előzetes letartóztatásba került egy 39 éves bolgár férfi, aki 2015 júliusában és augusztusában a „parndorfi” halálkamionos bűnszervezet vezetőinek megbízásából embercsempész sofőröket toborzott Bulgáriában, és legalább háromszor előfutóként segítette a szállítást. Kedden fogták el hazájában.

A bolgár férfi ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntette miatt, egy, a parndorfitól elkülönített ügyben. Nemzetközi és európai elfogatóparancs alapján a bolgár hatóságok kapták el, majd ehét kedden átadták a magyar hatóságoknak. Az NNI nyomozói a férfit őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki.

Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője elmondta: a megalapozott gyanú szerint a bolgár férfi 2015 júliusának elejétől 2015. augusztus 17-ig anyagi ellenszolgáltatásért a bűnszervezet tagjaként Bulgáriában embercsempész sofőröket toborzott, majd Magyarországra szállította őket. A gyanúsított legalább hat sofőrt szervezett be, de a 71 migráns halálát eredményező szállításban nem vett részt.

A bolgár férfi utasításokkal látta el a sofőröket, és pénzt adott át nekik a fuvarért. Három esetben a migránsok beszállításánál figyelte a rendőri jelenlétet, majd előfutóként kísérte a járműveket. A szállítások közül két esetben az út a migránsoknak jelentős testi-lelki gyötrelmet okozott.

A Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt is indítványozta a férfi előzetes letartóztatásba helyezését, azzal is érvelve, hogy még a „parndorfi” bűnszervezet többi tagjának, szervezőjének elfogása után is folytatta az embercsempészést.

A Kecskeméti Járási Bíróság nyomozási bírája az ügyészséggel egyetértve csütörtökön elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbeztek.