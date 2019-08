Elkötött egy kocsit és gázolajat is lopott hozzá

Elkötött egy autót, rendszámot és üzemanyagot lopott hozzá, de a benzinkutat is megrongálta egy 27 éves halasi férfi.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség jármű önkényes elvitelének bűntette és más bűncselekmények miatt vádat emelt egy 27 éves kiskunhalasi férfi ellen, aki január 7-én Kiskunhalason jogtalan használat végett elvitt egy lezáratlan személyautót, majd rendszámot és üzemanyagot lopott hozzá, de tankolás után a benzinkutat is megrongálta.

A vezetői engedéllyel nem rendelkező, 27 éves vádlott 2019. január 7-én Kiskunhalason beült egy lezáratlan személyautóba azért, hogy azt jogtalanul használja. Beindította a benne hagyott indítókulccsal és elhajtott a helyszínről. A vádlott útközben azt is elhatározta, hogy másik rendszámokat „lop” a kocsira, hogy ne ismerjék fel. Ennek megfelelően az „elkötött” járműről és egy másik gépkocsiról letépte a rendszámokat, majd az „új” rendszámot elöl feltette a jogtalanul használt autóra. Hátulra viszont nem rakott rendszámot. Vezetés közben kiderült, hogy kevés az üzemanyag, ezért a vádlott egy benzinkúthoz hajtott. Itt közel 14.000 forint értékben gázolajat tankolt az autóba, majd fizetés nélkül elhajtott. Az üzemanyag töltő pisztolyt azonban nem tette vissza a helyére, hanem beakasztva hagyta az autó töltőnyílásában. Emiatt a nagy sebességgel elhajtó vádlott magával rántva tömlőstől kitépte a pisztolyt, de a kút burkoló lemeze is megrongálódott és a kútoszlop is kimozdult a helyéről. A szándékos rongálás miatt a teljes kútoszlop használhatatlanná vált és közel 3,5 millió forint kár keletkezett.

Az ámokfutásnak az vetett véget, hogy a vádlott Kiskunhalas külterületén lehajtott az úttestről és egy oszlopnak ütközött. A megrongálódott autóval nem tudott tovább haladni, így a rendőrök elfogták. A vádlott ráadásul az ámokfutás előtt designer drogot is fogyasztott, de emiatt nem került bódult állapotba, a drogfogyasztás miatt külön szabálysértési eljárás indult ellene. Az elkötött autóban 450.000 forint kár keletkezett.

A korábban letartóztatásban volt, jelenleg szabadlábon védekező vádlottat a járási ügyészség jármű önkényes elvételének bűntettén kívül 2 rendbeli egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével és rongálás bűntettével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, bűnössége kérdésében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog határozni.