Elintézhetjük okosban is! – javasolták a hamis NAV-ellenőrök

Csalás és közokirat-hamisítás bűntette miatt kerül bíróság elé négy férfi Kecskeméten: hamis NAV igazolványokat készítettek, majd azokat felmutatva egy kerekegyházi építkezésen ellenőrzést színleltek és helyszíni bírsággal fenyegetőztek. A cégvezető a csalókkal megbeszélt találkozóra rendőrökkel ment.

Dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a megyei főügyészség helyettes szóvivője elmondta: az elsőrendű vádlott kecskeméti férfi tavaly májusban megkérte egy helybeli ismerősét – a harmadrendű vádlottat –, hogy készítsen neki hamis NAV igazolványt. Ez meg is történt, a harmadrendű emailben átküldte, az elsőrendű pedig kinyomtatta és laminálta az igazolványt.

Nem is várt sokat arra, hogy használja: már másnap délelőtt egy társával (a másodrendű vádlottal) elment egy kerekegyházi építkezésre, ahol ahol hat munkavállaló ácsmunkát végzett. Miután kiszálltak az autóból, a másodrendű vádlott a kapuban megállt, míg az ötletgazda odament a munkásokhoz. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőreként mutatkozott be, és felmutatta a hamis NAV igazolványt. Közölte az ácsokkal, hogy védőeszközök használatának elmulasztása miatt fejenként 50 ezer forint a helyszíni bírság. Az egyik munkás felhívta a főnökét és átadta a telefont az „ellenőrnek”, aki megismételte, hogy a helyszínen tapasztalt hiányosságok miatt bírságot kell kiszabnia, de elintézhetik „okosban” is és akkor nem lesz hivatalos eljárás.A cégvezetővel találkozót beszéltek meg egy kecskeméti külvárosi hotel parkolójába, a vállalkozó azonban értesítette a kecskeméti rendőrséget és velük ment. A két csalót a rendőrök a helyszínen elfogták. Az ügy negyedik vádlottja – egy budapesti férfi – a vádirat szerint ugyancsak az elsőrendű vádlott felkérésére készített korábban hamis NAV igazolványokat.

Az ügyészség az ügy mind a négy vádlottját közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, a magukat ellenőrnek kiadóknak csalás vétségének kísérlete miatt is felelnie kell. A szabadlábon lévő férfiak ügyében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

Borítóképünk illusztráció.