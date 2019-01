Éjszakai ügyeletbe tartott az ápolónő, aki súlyosan megsérült a balesetben

Szinte folyamatosak a balesetek a megye útjain: a kora esti órákban Kiskunhalas és Harkakötöny között ütközött össze két személyautó, egy a halasi kórház éjszaki ügyeletébe tartó ápolónő is súlyosan megsérült. A kunfehértói úton is árokba csúszott egy autó, és Mélykút határában is baleset történt a Jánoshalmára vezető úton.

Harkakötönyből tartott Kiskunhalasra egy ápolónő Volkswagen Caddy-jével, amikor félúton egy szembejövő Ford áttért a sávjába megpördült és a hátuljával a gépkocsija elejének csapódott. Az ápolónő az autójával az árokba hajtott. A Ford vezetőjének elmondása szerint egy hóbucka volt az úton és az dobta meg az autóját, majd áttért a szemközti sávba. A helyszínen megtudtuk, az ápolónő éjszakai szolgálatba tartott a kórházba, súlyosan megsérült. Úgy tudjuk, nem érezte sem a lábait, sem a karjait. A Fordot vezető tiszakécskei férfinek a feje vérzett és a karja is megsérült. A szüleitől tartott hazafelé Kunfehértóról. A kiskunmajsai mentők éppen Halasról tartottak vissza állomáshelyükre, amikor útközben kapták a riasztást. Mivel éppen útba esett nekik a helyszín, így ők vonultak a balesethez. Mindkét sérültet a kiskunhalasi kórházba szállították. A műszaki mentés és a helyszínelés miatt teljes útzár volt a Kiskunhalas és Harkakötöny között vezető úton, egy közeli földútra terelték a forgalmat. Ezzel egy időben a Mélykútról Jánoshalma felé vezető úton is történt baleset a havas úton, és a Kiskunhalasról Kunfehértó felé vezető úton is árokba rohant egy autó.