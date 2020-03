Egy este alatt öt háztól akart lopni a szabadszállási tolvaj

Egy év kilenc hónap börtönt kapott az a férfi, aki februárban Szabadszálláson egy este alatt négy idős asszony házába mászott be, és kutatott értékek után, de mindannyiszor rajtakapták. Végül egy társasház udvaráról vitt el egy elektromos kerékpárt.

A szabadszállási férfi február 29-én késő este első áldozata udvarára a kerítésen átmászva jutott be. Ott egy fém kerti székkel be akarta törni a ház ablakát, de a bent tartózkodó idős asszony tetten érte, ezért a tolvaj elmenekült és nem sikerült elvinnie semmit.

Következő három áldozata házába – egyedül élő idős sértettekhez – szintén a kerítésen át, majd a nyitott ablakon bemászva surrant be. A lakásban értékek után kutató tolvajt az idős asszonyok mindhárom esetben megzavarták, ezért csak egyiküktől vitt el egy 500 forint értékű szövet szatyrot. Aznap esti utolsó akciója során egy társasház nyitott udvaráról egy 65 ezer forint értékű elektromos kerékpárt lopott el. A férfit a rendőrök még aznap előállították, a lopott kerékpárt lefoglalták és azt a sértett visszakapta.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság gyors nyomozását követően a letartóztatásban lévő, többszörösen büntetett előéletű, különös visszaesőnek számító férfit az ügyészség már kedden távmeghallgatás útján bíróság elé állította. A Kunszentmiklósi Járásbíróság a férfit az ügyészség indítványával egyezően bűnösnek mondta ki és vele szemben 1 év 9 hónap börtönbüntetést szabott ki, továbbá

3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, egyben letartóztatását a bűnismétlés és a szökés veszélye miatt fenntartotta. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott és védője fellebbezett ellene.