Dühbe jött a részeg utas, amikor a vasútőr felébresztette

Az alvó férfit felébresztette a női vasútőr a kunszentmiklósi végállomáson, mire a részeg utas szidni kezdte, rácsapta a kezére az ajtót, megpróbálta leköpni és megrúgni.

Az eset még tavaly december 23-án történt. Az éjszakai órákban a 36 éves, erősen ittas délegyházi férfi elaludt a vonaton, és addig szunyókált, mígnem éjfél körül a végállomáson, Kunszentmiklóson a női vasútőr felébresztette, hogy hagyja el a vonatot. A vádlott hangosan és durván szidalmazta a nőt, aki a váróterem felé kísérte. Vissza akart szállni a vonatra, a vasútőr azonban elállta az útját. A részeg férfi ekkor hangoskodva a szerelvény eleje felé indult és kezével ütögette az oldalát. Felkapaszkodni azonban nem tudott, mert a forgalmista közben lezáratta a vonatot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A vádlott ekkor káromkodva és az ajtókat csapkodva bement a váróterembe, majd amikor ismét ki akart sétálni a peronra, rácsapta az ajtót a vasútőr jobb kezére, amitől az elzsibbadt. A férfi még ekkor is szidalmazta az őt követő vasútőrt, felé köpött, a kezével a nő felé csapott és jobb lábával bele akart rúgni. Ez azonban nem sikerült neki, mert a vasútőr kivédte a rúgást és az ütést is. A lendülettől a vádlott kibillent az egyensúlyából és hátraesett. A nő fel akarta segíteni, a vádlott még ekkor is többször megpróbálta megrúgni, de nem találta el a hátraszökkenő sértettet – mondta el dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a megyei főügyészség helyettes szóvivője.

A vonatkísérő munkakörben dolgozó vasútőr jelvénnyel, azonosítóval ellátott formaruhában és láthatósági mellényben teljesített szolgálatot, feladata a közösségi közlekedés zavartalanságának biztosítása. A szabadlábon lévő, büntetett előéletű férfit ezért a Kunszentmiklósi Járási Ügyészség ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja és vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnössége kérdésében a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.

Nyitóképünk illusztráció!