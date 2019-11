Bíróság elé állhatnak a szabadszállási garázdák

A kunszentmiklósi nyomozók befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, amelynek a – jelenleg is letartóztatásban lévő – gyanúsítottja több embert fenyegetett és bántalmazott.

A nyomozás adatai szerint a most 25 éves férfi és két társa 2019. február 2-án este Szabadszálláson szóváltásba keveredett két helybélivel. A sértetteket mindhárman megverték, megrugdosták, melynek következtében az áldozatok megsérültek.

A háromfős társaságnak nem ez volt az első verekedése ezen az estén. Rövid idővel korábban már belekötöttek egy baráti kör tagjaiba, akik közül az egyik fiatalt szintén bántalmazták

Az egyik gyanúsított – K. Attila szabadszállási lakos – néhány nappal később további, hasonló cselekményeket is elkövetett a gyanú szerint. Február 14-én este először egy ismerőse házának az ajtaját rúgta be. Az épületben tartózkodókat megfenyegette, majd egyiküket ököllel meg is ütötte. Ezután elment az apósa házához, ahol a lakókat kizavarta az épületből, felesége apját pedig lefejelte.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomozói K. Attilát elfogták és őrizetbe vették, majd kihallgatását követően előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfit csoportos garázdaság bűntettével, súlyos testi sértés bűntett kísérletével, zaklatás és magánlaksértés vétségével is gyanúsítják. Szabadlábon védekező társai garázdaság és testi sértés miatt felelhetnek a bíróság előtt.

A rendőrök a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat a napokban átadták az illetékes ügyészségnek – írja a police.hu.