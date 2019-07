Bicskával támadt a mentőkre és a börtönőrre egy ittas férfi

Bicskával hadonászott – részegen – egy 66 éves férfi az őt szállító mentőápoló, majd az ellene intézkedő börtönőr felé Kecskeméten. A márciusi eset kapcsán most emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség.

Március 13-án ittas, vérző fejű férfit találtak Kecskeméten, a Kuruc körútról nyíló Nap utcában. Mint gyorsan kiderült, a férfi elesett a kerékpárjával. A helyszínre érkező mentőápoló és sofőr a kecskeméti kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállította, ahonnan a pszichiátriára kellett továbbvinni.

A mentőautó indulása után a 66 éves vádlott megkérdezte az ápolótól, hogy hová mennek, mire az ápoló közölte, hogy ittassága miatt a pszichiátriára szállítják.

– Az ittas vádlott erre dühbe gurult, a kabátja zsebéből előrántott egy bicskát és kipattintotta a pengéjét. Átvágta a biztonsági övét, majd a bicskával egy szúró mozdulatot tett az ápoló mellkasa felé, azzal a felkiáltással, hogy „akkor sem visztek be” – mondta el dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője. Az ápoló hátralépett, így a kés nem találta el.

A sofőr megállította a mentőautót, az ápoló pedig kiugrott a járműből. A vádlott a mentőben ülve tovább hadonászott a bicskával, holott többször felszólították, hogy tegye le. Ekkor a mentő sofőrje észrevett egy rabszállító autót, majd segítséget kért tőlük a vádlott lefegyverzéséhez.

Az egyik szolgálati egyenruhát viselő börtönőr oda is ment a mentőhöz, fel akart rá lépni, és felszólította a vádlottat, hogy tegye le a bicskát. A férfi ehelyett őt is megpróbálta megszúrni, sikertelenül, mert az egyenruhás visszalépett. Végül a börtönőr gázsprével és gumibottal tudta semlegesíteni az ittas férfit, akit be is vittek a pszichiátriára.

A szabadlábon védekező vádlottat a Kecskeméti Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó személy és támogatója elleni erőszak bűntettével vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, bűnössége kérdésében a Kecskeméti Járásbíróság fog határozni.