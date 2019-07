Beszűkült tudatállapotban cselekedhetett a lövöldöző férfi

Mint arról beszámoltunk, szerda délután nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a kecskeméti Alföld Áruházhoz, mert arról érkezett bejelentés a hatósághoz, hogy lövés dördült az áruház egyik földszinti, belső üzletében. Helyszíni információink szerint egy féltékeny, elhagyott férfi, kezében egy sörétes vadászpuskával azért ment be az üzletbe, hogy végezzen a boltban dolgozó volt élettársával. Új, exkluzív információkat szereztünk arról, hogy ténylegesen mi történt, és egy pszichológussal is beszéltünk, aki elmondta, milyen lelki folyamatok vezethetnek el egy ilyen emberölési kísérletig.

Úgy tudjuk, hogy a pár 22 évig élt élettársi kapcsolatban, de az Alföld Áruház üzletében dolgozó nő három hete elhagyta a férfit. A szakítást a férfi vélhetően nem tudta feldolgozni és az elmúlt három hétben többször életveszélyesen megfenyegette volt párját – információink szerint a 75 éves férfi már régóta eljárt a bolthoz, és nyilvánosan szidalmazta volt élettársát, nem törődve azzal, mindezt hányan hallják. Úgy tudjuk, telefonon többször is megfenyegette a nőt, azzal is, hogy végez vele és saját magával is. A fenyegetések hatására döntött úgy a sértett, hogy felbérel egy biztonsági céget a bolt őrzésére, amit az eset előtt egy nappal meg is tett – valószínűleg ez a döntése mentette meg az életét.

Értesüléseink szerint szerdán az idős gyanúsított már a délelőtti órákban elment a bolthoz, de ekkor a bolt biztonsági őre elküldte. Ennek nem örült, de távozott. A délutáni órákban állítólag látták a Dobó körúton és az Alföld Áruház előtt is sétálni, egy papírszatyorral a kezében. Mint utólag kiderült, ebben lapult a lefűrészelt csövű vadászpuskája. A férfi 16 óra 5 perc körül sétált be az áruházba a tűzoltóság felőli bejáraton, majd odament a bolthoz, ahol volt élettársa dolgozott. Ebben az időpontban rengetegen tartózkodhattak az áruházban, azon a folyosón ráadásul egy gyerekjáték is van.

A 75 éves férfi elővette a fegyvert, és információink szerint azt mondta a bolt biztonsági őrének, hogy menjen a sarokba, őt nem bántja. A férfi a fegyvert a nőre fogta, az asszony azonban a pult mögé bújva egy gázsprével próbálta a volt élettársát ártalmatlanná tenni. A biztonsági őrnek közben sikerült elkapnia a puskát, és dulakodni kezdett a támadóval. Közben odarohant az áruház biztonsági őre is, és ketten földre vitték a gyanúsítottat. Dulakodás közben elsült a fegyver.

A 75 éves férfi nem adta meg magát könnyen, igyekezett szabadulni. A szemtanúk szerint kiabált, rúgkapált, még akkor is, mikor a rendőrök kiérkeztek. A zsebében állítólag még három lőszer volt, azaz tudta volna folytatni a lövöldözést, ha a biztonsági őrök le nem teperik. Információink szerint terepjárója a közelben állt, be sem zárta – elképzelhető, hogy úgy volt vele, a gyilkosság után már nem fogja használni.

A hatóság emberei a jelzést követően azonnal a helyszínre érkeztek és bilincsben vezették el a támadót. Vele szemben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlete miatt indított büntetőeljárást. Az eset során senki nem sérült meg.

Kerestük a rendőrséget azzal kapcsolatban, hogy az információink szerint sportvadász férfi rendelkezett-e a fegyver tartásához szükséges engedéllyel. Mint válaszukban közölték, a férfi engedéllyel tartotta a fegyvert, ám szabálytalanul átalakította a sörétes puskát.

A téma kapcsán kerestük az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetét is. Mint azt Miklós Károly megyei titkártól megtudtuk, a gyanúsított férfi nem hivatásos vadász, hanem sportvadász, a Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezet tagja.

A férfi azt akarhatta, hogy övé legyen az utolsó szó

Érdekes kérdés, hogy milyen külső és belső folyamatok vezetnek egy embernél ahhoz, hogy ilyen végletes tettre szánja rá magát. Dr. Domján Mihály pszichológust kerestük meg kérdésünkkel.

– Azt feltételezem, hogy rendkívül erőteljes, szinte kontrollálhatatlanul erős harag volt abban az emberben és rendkívül beszűkült tudatállapotban cselekedett. Általánosságban a haragnak két komponense van: a tehetetlenség és a félelem. Felnőttként meg kell tanulnunk bizonyos fokú kudarcokat, nehézségeket és olyan helyzeteket is elfogadni, amelyek nem az elképzeléseink szerint alakulnak. Ahhoz, hogy ilyen szituációban ne tehetetlenül, eszköztelenül sodródjunk, bizonyos fokú önismerettel és érettséggel kell rendelkeznünk. A másik komponens a félelem, ami gyakran a „kevés vagyok, nem vagyok elég jó” gondolatából táplálkozik, ami végső soron a leértékelődéstől való félelem – mondta a pszichológus és hozzátette: ha elhagynak, akkor azt úgy is összegezhetjük, hogy kevés voltam a másiknak. Ez odáig is elfajulhat, hogy az ember meg akarja ezért a másikat büntetni. Azt akarja, hogy a végső szó az övé legyen – mondta a pszichológus.

Kapcsolódó cikkeink:

– Lövöldözés Kecskeméten: puskával akart végezni volt élettársával a vadász

– Egy 75 éves férfi akarta kivégezni volt élettársát Kecskeméten