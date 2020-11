Beismerte, hogy figyelmetlensége okozta a halálos balesetet

Egy év nyolc hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítélt a Kecskeméti Járásbíróság egy 22 éves ceglédi férfit, aki kisteherautójával tavaly nyáron figyelmetlenségből belerohant egy előtte kanyarodó gépkocsiba. Az autó sofőrje a kórházban meghalt, felesége súlyosan sérült. A vádlott mindent beismert.

Vékony, tetőtől talpig feketébe öltözött, halk szavú fiatalember állt dr. Demeter Gábor bíró elé kedden délután a Kecskeméti Járásbíróságon. A 22 éves V. Bence ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége volt a vád.

A fiatal ceglédi férfi tavaly augusztus 15-én délután fél 4 körül az 5-ös főút külső forgalmi sávjában Lajosmizse felől Kecskemét irányába vezetett egy Volkswagen Crafter kisteherautót. Derült nappali látási viszonyok voltak és az aszfaltozott úttest is száraz volt. Mint azt dr. Varga László ügyész elmondta, V. Bence a megengedettnél gyorsabban, mintegy 97-102 km/h sebességgel hajtott, és figyelmetlensége miatt nem vette észre, hogy az előtte szabályosan közlekedő autós a 75-ös kilométerszelvény közelében lassít, mert jobbra le akart fordulni a főútról. A vádlott nem tartott kellő követési távolságot és így nekiütközött az Opelnek, amely a jobb oldali útpadkára sodródott és felborult, a vízelvezető árok után lévő füves területen, a bal oldalára fordulva állt meg. Az autót vezető férfi – a becsatolt biztonsági öv ellenére – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása után a vérveszteség miatt meghalt. Mellette ülő feleségét súlyos sérülésekkel, többek között szeméremcsont- és kétoldali keresztcsont-töréssel vitték el a mentők (neki szintén be volt csatolva az öve). Nála szerencsére maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségkárosodás nem alakult ki, a vádlott pedig sérülésekkel nélkül megúszta a balesetet.

V. Bencétől már a helyszínen elvették a jogosítványát. Első rendőrségi kihallgatásán sokkos állapotban volt, nem tett vallomást, később aztán beismerte felelősségét. Akkor azt mondta, hogy meg akarta előzni az Opelt, de jöttek mellette a belső sávban, így nem tudott sávot váltani, és mivel rosszul mérte fel az előtte haladó autó sebességét, nem volt már ideje arra sem, hogy az ütközést elkerülje. A keddi ülésen említést tett egy anyósülésen lévő vizesflakonról is, amiért a karambol előtti pillanatokban nyúlt, de aztán mégiscsak ragaszkodott a rendőrségen elmondottakhoz.

Dr. Varga László az előkészítésen megtette az ügyészség mértékes indítványát, ez egy év nyolc hónap felfüggesztett fogház volt. V. Bence lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és kijelentette: teljes mértékben úgy történt minden, ahogy az ügyész elmondta. Ügyvédje, dr. Király Olivér az enyhítő körülmények között felhívta a figyelmet védence büntetlen előéletére, megbánó magatartására és hogy előtte nem okozott soha balesetet, noha vezetett körülbelül ötven-nyolcvanezer kilométert. Hangsúlyozta azt is, a vádlott rendezett körülmények között élő, felelősségteljesen gondolkodó, a családi vállalkozásban dolgozó fiatal, aki a baleset után pszichológushoz járt.

– Mélységesen sajnálom a történteket. Sose fogom tudni magamban feldolgozni, csak megtanulok ezzel élni. Nem kívánom senkinek, hogy hasonlókat éljen meg – mondta a vádlott az utolsó szó jogán.

Dr. Demeter Gábor az ügyészség indítványával egyező büntetést szabott ki (ennél hosszabb szabadságvesztéssel nem is sújthatta volna a vádlottat, hiszen ilyenkor a bírót köti a vádhatóság javaslata). Hangsúlyozta: lehetőséget látott arra, hogy a büntetés céljai a próbaidőre való felfüggesztéssel is elérhetőek. A vádlottat ugyanakkor két év hat hónapra tiltotta el a közúti járművezetéstől, kiemelve, hogy a szakértő legutóbb a vezetésre való alkalmatlanságát állapította meg, és hogy kivételes esetekben szokott a bíróság csak egyik vagy másik kategóriában eltiltani a vezetéstől, a bevett gyakorlat ilyen esetekben az általános eltiltás. V. Bencének 420 ezer forint bűnügyi költséget is meg kell fizetnie az államnak. Az ítéletet a vádlott és védője is elfogadta, az ügyész három nap gondolkodási időt kért, így a bíróság határozata még nem jogerős.