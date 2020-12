Bács-Kiskun megyei számlagyárosokat tartóztattak le

A Kecskeméti Járásbíróság öt gyanúsított letartóztatásáról döntött.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy pályázatokkal kapcsolatos visszaélések kapcsán bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt már folyamatban lévő bűnügyben felderített újabb számlagyár öt tagjának letartóztatását indítványozta – közölte a főügyészség.

Mint írták, a megyei főügyészség irányítása mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságán folyó nyomozásban felmerült adatok szerint a pályázati visszaélésekkel meggyanúsított, egy korábbi akcióban elfogott és azóta is letartóztatásban lévő férfi a most elfogott számlagyár vezetőjével megállapodott abban, hogy cégei a pályázatok során beszerzett anyagokról, eszközökről nem piaci árréssel, hanem túlárazottan, a pályázathoz biztosított legmagasabb összegben állítanak ki számlát.

A számlagyár vezetője és az irányítása alatt álló társai emellett tényleges beszerzés hiányában is állítottak ki számlákat. A pályázó cégek a valótlan tartalmú számlákat nemcsak a pályázatok elszámolása során, hanem az áfa bevallásukban is szerepeltették, ezáltal a most elfogott számlagyár vezetője és társai összesen

736 millió forintot meghaladó összegű pályázati támogatás jogosulatlan megszerzéséhez és áfa levonáshoz nyújtottak számukra segítséget.

Az adónyomozók összehangolt akció keretében, gyanúsítotti kihallgatásukat követően a számlagyár tagjai közül öt személyt őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatásukat.

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a csütörtökön megtartott üléseken az ügyészség indítványával egyetértve mind az öt gyanúsított letartóztatását elrendelte. A döntés egyik esetben sem végleges, mert a terheltek illetve védőik fellebbeztek ellene.

