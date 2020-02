Ártatlannak vallotta magát, és nem fogadta el a hat év börtönt

Az ügyészség szerint hónapokig tartotta bezárva ismerősét a kerekegyházi M. József. Dánielt nem engedte el sehová, a csicskájának és kurvájának nevezte, fenyegette, verte, munkára kényszerítette. A fogoly végül megszökött, de az átélt traumák miatt öngyilkos lett. A 2017-es ügy hétfőn került a bíróság elé.

A Kecskeméti Járásbíróságon hétfőn kellett megjelennie a kerekegyházi M. Józsefnek előkészítő ülésen. A zömök, kopasz férfi szabadlábon van, ügyvédje kíséretében érkezett a bíróságra.

A vádiratot dr. Fricska Mónika ügyész ismertette, és ez alapján egészen borzalmas bűnügy bontakozott ki. Eszerint az 53 éves M. József és és az alkalmi munkából élő, iskolázatlan, szintén kerekegyházi Sz. Dániel régóta ismerte egymást, a sértett 2014-ben többször vágott fát a vádlottnál, ám utána egy darabig nem, mert elszámolási vitájuk támadt.

A vád szerint M. József 2017 április elején jól fizető, tartós vályogverési munkát ígért és 10 ezer forint előleget ígért az egyébként alkoholproblémákkal küzdő, szociálisan rászorultként nyilvántartott sértettnek, akit aztán odaköltöztetett a kerekegyházi, Ágostondűlőn lévő tanyájára. A vendég egy bedeszkázott ablakú, áram nélküli, sötét szobát kapott lakhelyként, amely csak a vádlott szobájából volt megközelíthető. Éjszakára a helyiség ajtaját M. József rögzítette, belülről nem lehetett kinyitni, és a fogollyá vált sértett hiába kérte ismerősét, nem engedte ki vécére, így többször egy flakonba kellett vizelnie. Lepedője és párnája nem volt, egy lavórban tudott tisztálkodni.

A vádlott a telefonját is elvette és csak az engedélyével, az ő jelenlétében telefonálhatott. M. József a „csicskájának” és „kurvájának” nevezte, egyedül nem engedte sehova, anyját és gyermekeit is csak az felügyelete mellett látogathatta meg.

Az ígért vályogvetési munkából nem lett semmi. Viszont a 10 ezer forintos előleget M. József állandóan felemlegette, erre hivatkozva erőszakkal és fenyegetéssel munkára kényszerítette a foglyot: Dánielnek mosnia, mosogatnia, takarítania kellett, emellett a vádlott fűnyírásra, favágásra, kőműves munkákra is kötelezte a családtagjainál, sőt lábát, karját masszíroztatta vele.

Az ügyész elmondta: a vádlott félelemkeltés céljából a tanyán és a kocsijában késeket, számszeríjat, fémkardot, bozótvágó kést, vasvillát és csúzlit tartott. Megfenyegette Dánielt, hogy ha szökni próbál, használni fogja a fegyvereket, a nyíllal keresztüllövi, a karddal pedig levágja a fejét, feldarabolja a lábát. Mindez komoly félelmet keltett a szabadságától megfosztott sértettben. M. József emellett napi szinten bántalmazta: megpofozta vagy azzal ütötte, ami éppen a kezében volt, például ásónyél-darabbal.

A több mint négy hónap alatt a vádlott nem dolgozott, mindvégig a sértett közelében volt és felügyelte őt. Rabszolgájának ételt és cigarettát adott, fizetséget nem. 2017. augusztus 13-án már reggel megverte Dánielt és napközben is agresszív volt vele. A sértett végső elkeseredésében kora délután, kihasználva a vádlott lankadó figyelmét, elszökött a tanyáról és segítséget kért. M. Józsefet másnap elfogták, de a sértett ezt követően is rettegett tőle, végül 2019. április 19-én napján öngyilkosságot kísérelt meg, egy nappal később pedig elhunyt.

A büntetett előéletű kerekegyházi férfit az ügyészség sanyargatással elkövetett kényszermunka bűntettével vádolja. Dr. Fricska Mónika elmondta: ha a vádlott lemond a tárgyaláshoz fűződő jogáról és beismerő vallomást tesz, hat éves végrehajtandó börtönt indítványoznak számára.

Ártatlannak vallotta magát

M. József viszont dr. Kárpátiné dr. Garaczi Anita bíró kérdésére kijelentette, semmit nem ismer el, mert nem követett el semmilyen bűncselekményt, és fenntartja a korábban tett vallomását. Ügyvédje, dr. Csizmadia Zoltán közel egy tucat tanú megidézését javasolta a bíróságnak, azzal az indoklással, hogy ők részletesen tudnának beszélni a vádlott és sértett közötti kapcsolatról, és az megváltoztathatná a vádiratból kiderülő képet. A védő igazságügyi orvosszakértő meghallgatását is felvetette, mert védence stroke-ot kapott, és szükség lenne egészségi állapota felmérésére. Az ügyvéd szerint szükség van arra is, hogy a bíróság feltárja, a vádbeli időszakban milyen büntetőeljárásokban volt érintett Sz. Dániel, tudomása szerint ugyanis jó párszor kihallgatták a rendőrségen – ami ellentmond a vádirat azon állításainak, hogy teljesen kiszolgáltatott helyzetben volt a vádlott fogságában. A bíró így végül tárgyalásra tűzte ki az ügyet, mely áprilisban folytatódik a járásbíróságon.