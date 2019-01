Anya és lánya maradt otthon nélkül a bajai tűzvész után

Kigyulladt és részben kiégett egy háromszobás házrész Baján a Rákóczi Ferenc utcában, szombat hajnalban. Egy anya és 18 éves lánya lakott albérletben az ingatlanban, amit életveszélyessé nyilvánítottak, a házból költözniük kell.

– Egyikünk sem volt otthon, amikor felcsaptak a lángok szombat hajnalban a konyhában, a kémény környékén. Csak a két macskánk volt a lakásban. Egyiket a tűzoltók sokkos állapotban találták meg, egy dobozba tették és úgy hozták ki az égő épületből, a másik perzsacicánkkal nem tudjuk mi lett – mesélte Tóthné Szabó Anett, aki a leégett albérletükkel szemben lévő kocsmában dolgozik. – Hajnalban, amikor dolgozni indultam volna, hívtak telefonon, hogy siessek haza, mert ég a házunk. Amikor ideértem, a tűzoltók már itt voltak, oltották a lángokat – folytatta az asszony, aki egy ismerősénél aludt, a lánya pedig a nővérénél.

Azt mondja, előző nap délelőtt begyújtott a konyhában lévő kályhába, de mielőtt elindult volna otthonról, eloltotta a tüzet, ezért sem érti, hogy keletkezhetett a tűz. A közel 100 négyzetméter alapterületi épület konyhája, az előtér és a terasz égett és az előtte lévő farakás is kigyulladt. Az asszony elmondása szerint a konyhában lévő kéménytől gyulladt ki a tető, ott izzott át a födémszerkezet, aminek nagy része beszakadt, így a még épen maradt szobák is lakhatatlanná váltak. A szobákban lévő bútorok és ruhák ugyan megmaradtak, de a kormos füst azokat is átjárta, egyelőre azonban még azokért sem mehettek be a házba.

Átmenetileg az ismerősüknél húzzák meg magukat, a főbérlő pedig felajánlotta, hogy a megmaradt holmikat az udvaron lévő garázsba kipakolhatják majd, de hogy később hova fognak költözni, még nem tudják.

