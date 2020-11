A rendőrség most is számíthat a polgárőrökre

A karanténszabályok betartását a hatóságokkal közösen végzik, a kijárási tilalom miatt többet járőröznek a kalocsai polgárőrök. Bevonják őket a kalocsai rendőrök a kijárási tilalom és a maszkviselési kötelezettség betartásának ellenőrzésébe.

A tagság eddig jellemzően csak éjszaka dolgozott, de most már a nap 24 órájában készenléti szolgálatot teljesít. Azt tapasztalják, hogy bár vannak renitensek, a szabályszegők száma elenyésző. Az emberek jellemzően együttműködő viselkedést mutatnak, akár a hatósági karantén, akár a közterületre vonatkozó előírások betartására kell figyelmeztetni őket.

– A polgárőrség gyalogos, kerékpáros és autós járőrszolgálatot is ellát, az év minden napján, főként az esti-éjszakai órákban. Ez az Országos Polgárőr Szövetség elnökének felhívására most annyiban változott, hogy folyamatos szolgálatot adunk: este hattól a kijárási tilalom végéig járőrözünk, ezenkívül 24 órában készenlétet biztosítunk – magyarázta Egri András polgárőr. Az önkéntesek jelenléte támasz a rendőröknek, fűzte hozzá, például olyan esetekben, amikor hatósági tanúra van szükség, vagy akkor, ha kompetenciájuknak megfelelő feladatot bízhatnak rájuk. – Nyilván rajtunk is nagyobb a teher ebben az időszakban – összegezte.

Egri András hangsúlyozta: a hatósági karanténba került személyek ellenőrzése nem rájuk tartozik, de kiegészíthetik, támogathatják az ezzel megbízott rendőri egységeket. Ők is jelen lehetnek egy-egy címen, ahol fertőzésgyanús személyek laknak, és azt látják, hogy az állampolgárok nem veszik zaklatásnak a rendszeres ellenőrzést, sőt, kifejezetten együttműködőek. Ugyanez mondható el a járókelőkről, akik fegyelmezetten tartják magukat a szabályokhoz, elfogadva azt, hogy erre szükség van a járvány visszaszorításához.

Elmondta: helyi statisztikai adatok nem állnak rendelkezésére, ezért csak tapasztalatból tudja azt állítani, hogy a kalocsaiak nem igazán sértik meg a szabályokat. Este nyolc után nagyon kevés esetben kellett figyelmeztetni, vagy nyomatékosan felszólítani valakit, hogy az előírásoknak megfelelően menjen haza, vagy viseljen maszkot, és még ritkábban fordult elő, hogy rendőri intézkedésre is szükség volt.