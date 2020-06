A Police Coffe program Kiskőrösre ért

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által – a civil szféra támogatásával, közreműködésével – POLICE COFFE néven indított országos bűnmegelőzési program következő állomása Bács-Kiskun megyében Kiskőrös volt.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának két szakelőadója és a Kiskőrösi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója 2020. június 17-én délelőtt kiskőrösi zöldség- és virágpiacon járt a Police Coffe rendezvény keretében.

A szakemberek nemcsak kötetlenül beszélgettek a lakosokkal egy csésze kávé mellett, hanem különböző bűnmegelőzési témákban is tájékoztatást adtak, valamint válaszoltak a beszélgetőpartnereik megelőzéssel kapcsolatos kérdéseire. Szó esett a vagyonvédelemről, az állampolgárokat leginkább foglalkoztató bűnmegelőzési kérdésekről, illetve az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeiről.

A rendőrség munkatársai hasznos, aktuális tanácsokkal is szolgáltak a lakosságnak:

– Soha ne hagyja felügyelet nélkül, illetve lezáratlanul kerékpárját! A legtöbb lopás a “csak egy pillanatra ugrok be a boltba” esetek következménye.

– Használjon két (minőségi) zárat!

– Olyan jól látható, forgalmas helyen hagyja járművét, ahol a gyalogos forgalomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!

– A kerékpár csomagtartóján vagy kosarában hagyott táska mindig érdeklődést vált ki a rosszban sántikálókban. A rövid ideig tartó figyelmetlenségnek nagy ára lehet: lakáskulcs, mobiltelefon, okiratok, bankkártyák és készpénz nélkül bajos boldogulni.

– Órát, lámpát, kulacsot, pumpát – mindent, ami mozdítható a bringán – vigyen magával! Ezek a dolgok is értékek: vigyázzon rájuk!

Értéket soha ne hagyjon az autóban, még a csomagtartóban sem! A tolvaj a gépkocsiba bejutva kinyithatja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is.

– Amennyiben nagy tömeget vonzó rendezvényen tartózkodik, fokozottan figyeljen a dolgaira, táskáját ne hagyják őrizetlenül!

– Értéktárgyait, iratait ne tegye ruházata, táskája külső zsebébe! Azokat mindig belső zsebben, vagy zárható táskában helyezze el!