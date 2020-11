A láthatóság fontosságára hívták fel a figyelmet Kecskeméten

A láthatóság fontosságára hívta fel a közlekedők figyelmét pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a Látni és látszani kampány keretében tartott Light Friday akcióban Kecskeméten, a Budai úti OMV benzinkútnál.

A minden megyére kiterjedő kampány során a láthatóságot segítő eszközöket kaptak ajándékba a betérők, akik többek között láthatósági mellények, fényvisszaverő tornazsákok, kar- és lábpántok, kerékpárlámpa közül választhattak. Farkas Attila főtörzszászlós, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa elmondta, hogy fontos szem előtt tartaniuk a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak, hogy ősszel és télen jelentősen romlanak a látási viszonyok. Hamarabb sötétedik, gyakoriak az esős, ködös esték, ezért a közlekedőknek érdemes kiemelt figyelmet fordítani láthatóságukra. Ezt segítik a láthatóságot javító különböző fénykibocsátó és fényvisszaverő eszközök.

A főtörzszászlós felhívta a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban annak tudatában közlekedjünk, hogy az autósok nem mindig látnak jól, párásodik a szélvédő, este az esetlegesen vizes aszfalt is ront a látási viszonyokon. Érdemes akár szemvizsgálaton is részt venni, mert a romló látás is komoly baleseti forrás lehet. Farkas Attila emlékeztetett, hogy lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény, de az őszi-téli időszakban az esti órákban településen belül is hasznos viselet lehet. Településen belül egy fényvisszaverő eszköz segítségével akár 30-50 méterrel is távolabbról észlelhető a gyalogos vagy a kerékpáros, ez a távolság pedig egy teljes fékutat jelent.